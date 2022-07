LE CPDH D’IFRANE APPROUVE LE FINANCEMENT DE PLUSIEURS PROJETS POUR UN MONTANT GLOBAL DE 16.534.288 DHS

Par Mohammed Drihem

Mardi 19 juillet dernier, la salle des réunions de la Province d’Ifrane a abrité les travaux de la seconde session du comité provincial du développement humain (CPDH) au titre de l’an 2022.

Six points ont été retenus pour cette réunion présidée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid en présence du Président du Conseil Provincial d’Ifrane et des chefs de services extérieurs, il s’agit de l’étude et approbation du Programme de l’initiative Royale d’Un million de cartables au titre de l’année scolaire 2022-2023, l’étude et approbation du Projet de réalisation d’un Marcher solidaire dans la collectivité territoriale d’Azrou, l’étude et approbation du projet de finalisation de la construction du Dispensaire de la localité d’Ougmes relevant de la commune de Bensmim, l’étude et approbation des Projets d’AGR initiés dans le cadre du Programme 3 de l’INDH au titre de l’an 2022, la présentation technique d’un bureau d’étude objet d’un contrat pour le renforcement de l’esprit entrepreneurial et enfin, la présentation de l’étude portant sur la chaine des valeurs au niveau de la Province d’Ifrane.

Concernant le premier point, le CPDH d’Ifrane a approuvé le projet d’achat de cartables et fournitures scolaires au profit d’un Total de 21389 élèves bénéficiaires dont 17323 élèves de l’enseignement primaire urbain et rural et 4066 élèves de l’enseignement collégial rural et dont le montant global financé par l’INDH est de 1.922.510,00 Dhs. Le nombre de cartables attendus, par ailleurs, du service central s’élève à 6366 cartables dont 1427 pour les collégiens ruraux et 4939 pour les élèves du Primaire en milieu urbain et rural.

Pour le projet de marcher solidaire, il s’agit de la construction d’une plateforme pour la commercialisation des produits du terroir composée d’une salle d’exposition et de commercialisation, une salle de réunion et de formations équipée, une salle d’informatique chargée de la plateforme et de la commercialisation digitale, un café restaurant et de bien d’autres dépendances administratives et sanitaire. Le montant global alloué et approuvé pour la réalisation de ce projet s’élève à 8.500.000,00 Dhs dont 4.000.000,00 Dhs financé par l’INDH, 2.000.000,00 Dhs par le conseil régional de Fès Meknès, 1.500.000,00 Dhs par le ministère de la solidarité et 1.000.000,00 Dhs plus l’assiette foncière d’une superficie de 1000 m² assurés par le conseil urbain de la ville d’Azrou.

Quant au Dispensaire de la localité d’Ougmes dont les travaux de construction n’ont pas été achevé, il s’est vu accordé un montant de 660.000,00 Dhs comme contribution de la collectivité territoriale de Bensmim et ce, pour que ces travaux d’édification soient bien achevés dans de meilleurs délais.

Pour ce qui des projets des Activités Génératrices de Revenus (AGR) objet du 4ème point retenu à l’ordre du jour de cette réunion du CPDH d’Ifrane, ils sont répartis en deux volets dont le première concerne l’économie sociale et solidaire dont 27 projets (12 présentés par des coopératives et 15 par des entreprises) ont été approuvés par le CPDH pour un montant global de 3.935.218,38 Dhs et le second volet concerne l’Entrepreneuriat avec 12 projets sélectionnés et approuvés par le CPDH pour un montant globale de 1.516.460,00 Dhs.