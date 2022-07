Moussa Bnou Noussair, Aïn Béni Mathar, une école pas comme les autres

Zaid Tayeb

L’école Moussa Bnou Noussair, Aïn béni Mathar, délégation Jérada, AREF de l’Oriental, vient de publier un livre numérique, qui, tel qu’il a été conçu, organisé et mis en page, revêt un caractère encyclopédique et anthologique. Il résume en plus petit ce qui y a été fait en plus grand, pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué, chacun dans le cadre de sa spécialité et de ses compétences à intéresser les élèves de cette petite école devenue pionnière dans l’exploitation des diverses ressources en matière d’apprentissage/enseignement. En ma qualité d’ancien professeur de langue française, je trouve que la pédagogie ‘’Portes ouvertes’’ que cette école pratique, s’inscrit dans ce qu’on avait à une certaine époque appelé la pédagogie de l’ouverture de l’école sur son environnement, qui, malheureusement, a été mal utilisée car mal comprise pour être abandonnée et classée car considérée comme une hérésie vouée à l’Enfer. L’école Moussa Bnou Noussair ouvre toutes ses portes pour recevoir en son sein les affluents de la connaissance et du savoir utiles à la formation et au développement de l’esprit en construction de ses élèves. Au lieu de se cantonner derrière les murs qui l’entourent, cette école crée un environnement à la fois réaliste et diversifié, ce qui lui permet de recevoir le souffle d’autres savoirs et d’autres connaissances différents de ceux qu’elle offre à ses élèves par l’intermédiaire des professeurs, des programmes et des outils pédagogiques officiels. Voilà donc que s’établit un dialogue entre le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur, l’abstrait et le concret, l’académique et l’encyclopédique, le singulier et le pluriel, le dire et le faire, entre les élèves et leur école d’une part et les différents acteurs auxquels il a été donné de se mettre à leur service de l’autre. Il n’y a rien de bien meilleur que de mettre ces petites têtes pleines de curiosités dans un environnement adulte pour leur permettre de faire le plein de ce qui pourrait leur manquer et de se préparer à affronter la réalité de demain qui les attend. Ces petites têtes doivent s’estimer heureux (pardon pour la tournure) d’être scolarisés dans cette école conduite par un staff administratif et pédagogique.

Toutes mes félicitations au staff administratif et pédagogique qui a fait de l’école Moussa Bnou Noussair une école intelligente, active et vivante.

Je regrette toutefois qu’il ne m’ait pas été autorisé, pour des raisons que j’ignore, de publier le livre numérique de l’école Moussa Bnou Noussair qui devait accompagner cet article et le compléter. En principe, ce texte est écrit dans le but de servir de toile de fond au livre numérique de l’école. Je sens après cela qu’il a été amputé de l’un de ses organes vitaux.

J’ai quand même tenu à publier mon texte sans le livre numérique de l’école qui devait le supporter.