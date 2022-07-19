مدينة إفران تستضيف البطولات الوطنية المدرسية برسم الموسم الرياضي 2021-2022

بقلم محمد الدريهم



كانت مدينة إفران الاثنين 18 يوليو 2022 الفارط على موعد مع انطلاق البطولات المدرسية الوطنية للتعليم الابتدائي والمراكز الرياضية وألعاب القوى التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (MENPS) بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية (FRMSS) والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. لجهة فاس – مكناس.

بهذه المناسبة، أكد عبد السلام ميلي، مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بالوزارة المنظمة والرئيس المنتدب للجامعة السالفة الذكر، في تصريح للجريدة ​​، بأن هذه النسخة الجديدة يتم تنظيمها هذه السنة برسم الموسم الدراسي 2021-2022، تحت شعار: « الرياضة المدرسية في خدمة التلميذات والتلاميذ” وذلك على مرحلتين مختلفتين بمدينة إفران

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وأضاف في هذا السياق، أن البطولة الوطنية المدرسية للتعليم الابتدائي والمراكز الرياضية تنظم في الفترة ما بين 17 إلى 20 يوليو الجاري، و من المقرر أن تقام البطولة الوطنية لألعاب القوى المدرسية في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 يوليو 2022 كذلك بمدينة إفران.

حسب مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية، لقد تم استدعاء ما يقرب من 1000 رياضي ورياضية؛ ناهيك عن المشرفين عليهم؛ للمشاركة في نسخة 2021-2022 من هذه البطولات الوطنية، والذين يمثلون جميع أكاديميات التربية والتكوين بالمغرب بعدما اجتازوا بنجاح اللقاءات التأهيلية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي.

تميز حفل افتتاح هذه الألعاب المدرسية بتنظيم استعراض للفرق المشاركة في البطولة الوطنية للمدارس الابتدائية والمراكز الرياضية وذلك مساء يوم الاثنين على طول شارع محمد الخامس مرورا بساحة الأسد قبل الوصول إلى ساحة التاج حيث تم إنشاء شاشة عملاقة للسماح لجميع المشاركين في الاستعراض وجمهور من زوار مدينة إفران بمتابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب النسائي الوطني وفريق نيجيريا برسم كأس أفريقيا 2022

كما تميز اليوم الأول من هذه الألعاب المدرسية بتنظيم لقاءات رياضية إقصائية لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى الخاصة بالبطولة الوطنية المدرسية للتعليم الابتدائي والمراكز الرياضية.

وشهد يوم الثلاثاء تنظيم عدد المباريات لنهائيات لهذه البطولة مع حفل توزيع الميداليات للفرق والرياضيين الفائزين،