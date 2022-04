Campagne agricole 2021-2022 : Plus de 128.000 ha cultivés à ce jour à El Hajeb

La campagne agricole 2021-22 au niveau de la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) d’El Hajeb s’est soldée par le travail de quelques 128.321 ha de terres agricoles et qui sont cultivées à ce jour dont plus de 61900 ha ont été emblavés en céréales.



La superficie restante quant à elle a été répartie entre l’arboriculture sur une superficie de 39.934 ha dont 8012 en Bour, les maraichages sur une surface de 12.640 ha, les fourrages sur 8.450 ha, les légumineuses alimentaires sur 4.690 ha et les oléagineuses sur une superficie de 707 ha, nous a-t-on préciser en ajoutant que la superficie cultivable au niveau de la province est estimée à 222.000 ha.

La superficie cultivée en différents espèces est répartie entre 82.234 ha en Bour et 46.087 ha irrigués. Parmi ces différentes cultures dans la province d’El Hajeb, celle de l’oignon prédomine et une bonne partie de d’agriculteurs locaux pratique la culture de ce légume.

Pratiquée sur une superficie de 6.000 ha, la culture des oignons est une culture-phare de la province, mais aussi de toute la région Fès-Meknès, principal bassin national de production de l’oignon, avec environ 11.600 ha, soit 41% de la superficie totale nationale. Au niveau régional, elle génère une production de près de 454.600 T, soit 62% de la production nationale.

D’autre part, il y’a lieu de souligner que le secteur de l’élevage au niveau de la Province d’El Hajeb compte un cheptel en très bon état sanitaire de 459.888 têtes dont 24.250 têtes ovines, 397.968 têtes Bobines et 37.670 têtes caprines selon la DPA d’El Hajeb qui précise dans ce cadre, trois campagnes de vaccination ont été lancées au niveau de la province depuis le 18 mars 2002 contre la fièvre aphteuse pour les bovins, la clavelée-peste des petits ruminants pour les ovins et contre la peste des petits ruminants pour les caprins.

Selon Mr Yjou Mohammed, Directeur Provincial du ministère de l’Agriculture dans la province d’El Hajeb, cette dernière a connu durant le mois de mars dernier des précipitations importantes avec une moyenne de 160 mm qui ont porté le cumul pluviométrique moyen à 360 mm. (NDR : accusant ainsi une baisse de 31% par rapport à la campagne agricole précédente, qui a enregistré 516 mm, et de 15,9% en comparaison avec une année normale).

Ces précipitations malgré leur retard avait-il ajouté, ont sauvé la saison agricole notamment pour ce qui est des cultures automnales dont le blé dur et blé tendre, l’orge et le colza qui ont retrouvé leur vitalité. Elles ont été bénéfiques aussi pour les parcours d’élevage dont l’état s’est beaucoup amélioré et qui assure d’importantes quantités de fourrage à 00 Dhs pour le cheptel et particulièrement, pour les petits ruminants tels que les ovins et caprins.

Aussi avait-il ajouté, ces dernières précipitations ont eu des répercutions positives sur la nappe phréatique. Ces répercutions ont été observées au niveau de la plupart des exploitations agricoles qui se basent sur l’irrigation notamment pour l’arboriculture et les maraichères en accusant ainsi une baisse substantielle des couts de l’irrigation surtout au niveau l’arboriculture a-t-il précisé.

Enfin avait-il déclaré, dans le cadre du programme exceptionnel de réduction de l’impact du déficit pluviométrique dont le coup d’envoi a été donné par le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, , le mercredi 2 mars 2022, la Province d’El Hajeb a connu elle aussi une vaste opération de distribution d’orge subventionné et des fourrages composés pour vaches laitières au profit des éleveurs organisés dans des coopératives de production ainsi que l’aménagement de plusieurs point d’eau pour l’abreuvage du cheptel.

Mohammed Drihem