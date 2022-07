FESTIVAL : IMILCHIL ACCUEILLE LE 4ème FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Par Mohammed Drihem

Durant la première quinzaine du Mois d’Aout 2022 prochain, la Localité d’Imilchil nichée au cœur des montagnes du Haut Atlas Oriental accueillera une pléiade de Marocains Résidents à l’Etranger qui seront nombreux à prendre part à la 4ème édition du Festival des Maroc du Monde prévu du 11 au 14 Aout par l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux et Akhiam d’Imilchil pour le Développement économique et social et leur partenaires nationaux et étrangers.

Cette année nouvelle édition 2022 du Festival des Marocains du Monde sera marquée cette année par la participation du réseau des diasporas solidaires (FORIM) et le COSIM Nouvelle Aquitaine qui est un collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations invités par Mr Marghine Lhou, coordinateur de l’association SENS de Bordeaux en vue de prendre part à la cérémonie de remise de prix composés de Matériels de démarrage des activités des jeunes entrepreneurs d’IMILCHIL dont le cout global est estimé à un montant de 400.000 DH.

Dans une Déclaration au Journal, Marghine Lhou a tenu de souligner que ce festival des marocains du monde est une manifestation qui s’organise depuis 2016 par l’association Akhiam et l’association SENS de Bordeaux dans l’objectif de faire découvrir aux marocains résidents à l’étranger les projets réalisés par les deux associations partenaires, de les sensibiliser autours des potentialités et des possibilités de contribuer au développement de leur pays d’origine par la mobilisation des fonds et la participation de leurs associations dans le développement de leur régions .

Pour lui, le moment fort de cette édition 2022 sera marqué par la participation de FORIM qui est un bailleur de fonds en France qui fiances les associations issues de l’immigration est qui sera présent à cet évènement avec son grand soutien logistique pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets de la région d’Imilchil sous forme d’une subvention de 400.000 Dhs (40000 Euros) pour l’achat de matériel indispensable au démarrage des projets de ces jeunes de la vallée d’Imilchil.

En plus des retombés économiques directes , selon Mr Lhou Marghine, ce festival des Marocains de monde a permis la mobilisation des compétences Marocaines Résident à l’Etranger ainsi que des bailleurs de fonds pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans la vallée d’IMILCHIL dont notamment et entre autres : Le Projet d’accompagnement des associations de Gestion de l’eau potable avec formation et équipement des plombiers au niveau de 16 villages et le Projet d’extension des réseaux d’eau potable au niveau de 08 villages qui sera lancé cet été 2022.

Aussi avait-il ajouté, cette 4ème édition sera marquée notamment par la Participation du CCME en la personne de Driss El Yazami Président Conseil de la communauté marocaine à l’étranger qui souhaite, à travers cet évènement, mettre en place une structure associative qui sera chargée d’accompagner les associations issues de l’immigration portées par des marocains dans la recherche des financements

A l’instar des précédentes éditions a-t-il précisé, la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, ici remerciée, a décidé cette année encore, d’apporter son soutien à la réussite de cette édition par la mise à disposition des bus pour assurer le transport des participants au festival au départ de Rabat vers Imilchil aller-retour.

Au Programme de cette 4ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil : Des excursions au grand lac Isli, lac Tislit et à la grotte AKHIAM avec sa Cascade, ses Stalagmites , Stalactites et le pont naturelle, l’organisation cérémonie de Mariage traditionnelle d’Ait Hdiddou, visite de la coopérative du Jus et vinaigre de pomme, la Remise des Matériels aux jeunes entrepreneurs par COSIM, des ateliers d’échanges en plus d’activités Sportif VTT, animations, détente et des Soirée musicales nocturnes.

