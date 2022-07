Des projets de développement voient le jour à Azrou La capitale économique de la province d’Ifrane

Par Mohammed Drihem

La ville d’Azrou, capitale économique de la Province d’Ifrane, connait la naissance d’un certain nombre de projets de développement socio-économiques qui contribueront sans nul doute au développement des infrastructures, ce qui aura un impact positif sur le plan économique et social d’une part, et sur développement local et régional d’autre part.

A cet égard, et compte tenu de la grande importance de ces projets de développement, le Gouverneur la Province d’Ifrane, Abdelhamid El-Mazid, accompagné du Président de la collectivité territoriale d’Azrou et des responsables techniques a effectué une visite à un ensemble de projets, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et du respecter des normes requis pour les réaliser selon le cahier des charges concernant ces projets.

Il s’agit au fait de la visite d’un projet d’aménagement d’une zone industrielle sur une superficie de 8 hectares pour un coût de 60 millions de dirhams, un projet de réalisation d’une plateforme de commercialisation des produits du terroir dont le coût est de 5 millions de dirhams, un projet de création d’un marché modèle dans le Quartier Ahdaf d’une valeur financière de 3 millions de dirhams, un projet de création d’une route reliant Quartier Michlifen au lycée Mohammed V en passant par le complexe sportif d’Azrou et ce, pour un coût qui s’élevé à un million de dirhams.

Le Gouverneur d’Ifrane et la délégation qui l’accompagne s’est également assuré de l’état d’avancement des travaux concernant le projet de réhabilitation de la ville d’Azrou et des travaux d’aménagement du nouveau cimetière de la cité.

Il convient de noter enfin que ces projets joueront un rôle majeur dans l’attraction des investissements et le développement social à travers la création des opportunités d’emploi et en assurant des infrastructures adéquates en réponse aux besoins de la population. Ces projets seront financés dans le cadre du partenariat conclu entre la Province d’Ifrane, le Conseil Régional de Fès-Meknès, le Conseil Provincial d’Ifrane et la collectivité territoriale dAzrou.