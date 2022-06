L’infrastructure de la ville d’Ifrane se renforce par de nouveaux projets de Loisirs et sportifs et par des espaces verts

Par Mohammed Drihem



Dans le cadre des opérations de suivi des projets lancés au niveau de la Province d’Ifrane en général et des projets réalisés ou en cours de réalisation au niveau de la ville d’Ifrane en particulier, le Gouverneur de la Province d’Ifrane, Abdelhamid El-Mazid, accompagné des chefs de services techniques a effectué, Lundi 27 juin dernier, une visite aux différents chantiers de projets, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réalisation de ces projets et du respect des normes de leur qualité conformément aux termes de référence contenus dans les cahiers de charge.

Lors de cette visite, le Gouverneur s’est enquis de l’état d’avancement des travaux d’aménagement du Parc AL QODS, qui vient d’être doté d’espaces sportifs avec des équipements sportifs et récréatifs, de deux terrains de basket, des espaces verts et du mobilier urbain et dont le coût s’élève 17 Million de Dirhams. Cette visite comprenait également les chantiers des travaux de réaménagement de la mosquée du Niger et de son esplanade dont le cout s’élève à 03 million de Dhs et les projets de construction de deux stades de football de proximité situés à côté du complexe Socio-Sportif à Ifrane dont le un financier est de 2,2 millions de dirhams, et la construction d’un grand stade de football dans le quartier de l’Atlas, dont le coût financier était estimé à 15 millions de dirhams, et le stade de proximité dans le même quartier, à un coût financier de 01 millions Dhs.

Le Gouverneur de la Province, accompagné des chefs de services techniques, s’est également déplacé au cours de cette tournée au Complexe Sportif de la Paix pour s’enquérir des travaux de réalisation de deux terrains de basket, d’un terrain d’entraînement de football et des travaux de préparation et d’entretien de la salle couverte et dont le cout global s’élevé à 15 millions de dirhams.

A noter que ces projets d’aménagement sont le fruit d’un partenariat entre la Province d’Ifrane, la région Fès-Meknès, le Conseil provinciale d’Ifrane et le conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane. Ces projets, qui s’inscrivent dans les spécificités de la ville, permettront de renforcer l’attractivité sportive et touristique qui caractérise la ville d’Ifrane, et de soutenir les compétences sportives des jeunes de la cité.