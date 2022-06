PROVINCE D’IFRANE : 4833 CANDIDATS SE PRESENTENT AUX EXAMENS DU BACCALAUREAT AU TITRE DE LA SESSION DE JUIN 2022

Par Mohammed Drihem

A l’instar de toutes les provinces et préfectures du Royaume, la Province d’Ifrane a été au rendez-vous lundi 20 juin avec l’organisation de l’examen national du Baccalauréat au titre de la Session de Juin 2022.

Ils étaient quelques 4833 candidats et candidates à se présenter aux épreuves des examens de cette session du baccalauréat 2022 au niveau de la province d’Ifrane dont 2132 candidats des deux sexes à l’examen unifié régional et 2701 candidats aux examens du Baccalauréat national dont 892 candidats et candidates Libres.

Le nombre global des candidats et candidates qui se sont présentés à l’examen national dans le pôle des sciences, techniques et professionnel est de 1592, contre 1109 pour les candidats du pôle des lettres et des sciences humaines.

S’agissant de l’examen régional unifié, qui s’est déroulé du 13 au 18 juin, le nombre de candidats officiels était de 2132, dont 1350 dans la branche scientifique, techniques et professionnelles contre 782 candidats pour la filière des lettres et des sciences humaines.

Au niveau de la logistique, le Directeur provincial du Ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports d’Ifrane Mimoune Aghid a déclaré au journal que la Direction a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer les conditions favorables au bon déroulement de ces épreuves, dans le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus, notant que cette dernière a alloué à cet effet 12 centres d’examen, 214 salles de classe et 1290 cadres de la Direction provinciale, du corps enseignants et administratifs entre autres, tout en prévoyant des profils pédagogiques adéquats pour assurer l’encadrement.

Il a assuré, que les préparatifs à ce rendez-vous ont commencés depuis des mois déjà avec la tenue de plusieurs réunions notamment avec le Gouverneur de la Province et les différents services sécuritaires et que toutes les mesures préventives et de précaution nécessaires ont été mises en place avec une mobilisation totale et constante des différents services de la Direction provinciale et de l’ensemble des acteurs et parties concernés pour garantir la réussite de cette échéance cruciale.