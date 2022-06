Par Mohammed Drihem

Sous le thème de « Cinéma et Diplomatie Parallèle », l’Association Ciné-Club pour l’Enfance et la Jeunesse organise la 23ème édition du Festival International du Court Métrage du Cèdre dans les villes d’Ifrane et d’Azrou et ce, du 25 au 28 août 2022.

Selon une déclaration du directeur du festival, cette nouvelle édition s’appuiera sur l’axe de la culture douce qui vise à prêter une attention particulière aux questions nationales, au premier rang desquels se trouve la question du Sahara marocain qu’on mettra en lumière à travers un ensemble de films marocains, dont le film sur les violations des droits de l’homme dans les camps de Tindouf : Kissat Makloumine, le Tatouage Rouge, la Marche Verte et d’autres films.

Cette édition 2022 précise-t-on, fera également la promotion de films visant le développement du tourisme, les droits de l’homme et les droits des femmes qui seront discutés dans le forum de réflexion en présence de critiques, de cinéastes et de producteurs de films chercheurs. L’édition sera également marquée ; Selon les organisateurs. : par des hommages qui seront rendus à des personnalités du 7ème Art du Maroc et d’autres pays, par l’Organisation de deux compétitions, la première pour les films internationaux, la compétition dotée du trophée du « Cèdre d’Or », et la seconde pour l’écriture de scénario ainsi que par des Formations et master classes sous la direction des jurys comprenant des professionnels du cinéma.

Le 23ème Festival international du court métrage du Cèdre proposera des projections cinématographiques en plein air au profit des institutions sociales, des détenus des prisons civiles et des camps d’été des colonies de vacances.

Pour rappel, la direction de l’association avait annoncé auparavant, l’ouverture de la participation à la compétition officielle devant les courts métrages produits au cours des trois dernières années. Les conditions de participation précisent que les films ne doivent pas dépasser 25 minutes, et que les demandes de participation doivent être envoyées avant le 15 juillet prochain, en précisant qu’un ensemble de prix sera attribué, dont les plus importants sont : le Grand Prix du Concours du cèdre d’Or, le prix du Jury, le prix de la mise en scène et le prix de la mise en scène (hommes et femmes).