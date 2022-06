CELEBRATION DE LA J.M.DE LUTTE CONTRE

LA DESERTIFICATION ET LA SECHERESSE :

UN IMPORTANT PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE VOIT LE JOUR DANS CADRE DE LA STRATEGIE

« FORETS DU MAROC 2020-2030 » AU PARC D’IFRANE

En célébration de la Journée Mondiale de Lutte contre la Désertification et la Sècheresse, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts a organisé vendredi 17 juin 2022 une série d’activités au niveau du Parc National d’Ifrane relevant de la province d’Ifrane.

Au programme de cette Journée initiée notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », le lancement du Programme : « Ma Foret-Ma Vie » ( Ghabati – Hayati) dont l’objectif est la gestion durable des forêts et des parcs nationaux du Maroc et ce, en partenariat avec l’Agence Française de Développement pour un montant de 100 millions d’euros pour un premier programme de coopération internationale déployé dans le cadre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

Un protocole d’accord a également été signé entre Expertise France qui est une agence française interministérielle de coopération technique, l’AFD et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) en vue de favoriser les échanges d’expertises et d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au profit de l’ANEF avec l’Office Français de la Biodiversité, l’Office National des Forêts, la Réserve Naturelle de France et plusieurs parcs nationaux français.

Dans ce cadre, un projet-pilote d’un montant de 7,7 millions d’euros à l’échelle du Parc National d’Ifrane sera cofinancé par le Royaume du Maroc et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial.

Pendant cette journée aussi, l’ANEF a procédé à la réintroduction dans le parc National d’Ifrane de quelques espèces menacées, à travers le lâcher de 25 mouflons à manchettes dont 3 munis de collier GPS, 12 gazelles de cuvier et de 5 vautours de rüppell dotés de puce GPS.

Dans la foulée, une visite a par ailleurs été effectuée au périmètre de régénération du cèdre de l’Atlas sur 85 ha dans la commune de Tigrigra, en présence d’une association Sylvopastorale bénéficiaire de la convention de partenariat dans le cadre de la compensation des mises en défens.

Ont assisté à ces évènements Mme Hélène Le Gal Ambassadrice de France au Maroc, Mr Abdelhamid El Mazid Gouverneur d’Ifrane, Mr Mihoub Mezouaghi Directeur de l’Agence Française de Développement au Maroc, Mme Rima Le Coguic Directrice Générale Adjointe d’Expertise France et Mr Abderrahim Houmy Directeur Général (P.I.) de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts.

Dans une déclaration à la MAP, Mr A. Houmy a souligné que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Foret du Maroc 2020-2030 lancée par S ; M Le Roi que Dieu l’assiste, un programme intitulé « « Rhabati – Hayati » a été lancé aujourd’hui pour la mise en œuvre d’un certain nombre de composantes de cette stratégie.

Pour lui, c’est là un premier programme de coopération internationale qui se fait dans le cadre de cette nouvelle stratégie. Il s’agit d’un programme financé par l’AFD auquel participe ; bien sûr ; d’autres partenaires notamment Expertise France qui est réalisé grâce a cette coopération et à l’appui du ministère de l’économie et des finances et aussi ; grâce à l’implication des acteurs pour réussir un aussi programme consistant.

Aujourd’hui aussi avait-il ajouté ; un protocole avec Expertise France a été signé pour un projet dédié au Parc National d’Ifrane pour un montant de 7,7 millions d’Euro qui va décliner la nouvelle vision de la gestion des Parcs au Niveau national.

Pour le Directeur Général de l’ANEF-PI, c’était là une occasion aussi pour faire des opérations de lâcher de gazelle, de mouflon et de vautours qui vont enrichir davantage cette biodiversité au niveau du Parc national d4Ifrane

Très heureuse d’être au cœur du Parc National d’Ifrane à l’occasion de la Signature d’un accord entre l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et l’Agence Française de Développement (AFD), Mme Hélène Le Gal, Ambassadrice de France à Rabat pour sa part, a déclaré à la MAP que cet accord permettra un financement à hauteur de 100 million d’Euros associé à un don de 3 millions d’Euro pour aider à la reforestation et à l’équilibre entre la foret et les besoins des populations locales dont les associations de la région.

Tout ceci avait-elle ajouté, est très utile et la stratégie Forets du Maroc 2020-2030 doit être soutenue parce que les forêts du Maroc représentent une partie très importante de la biodiversité de toute l’Afrique du !nord avec beaucoup d’espèces faunistiques et floristiques à protéger et nous sommes avec le Maroc, main dans la main dans plusieurs instances internationales comme la COP 21 et la COP 22 pour préserver cette biodiversité et lutter contre les changements climatiques et c’est là une nouvelle occasion pour le faire avait-elle.

Par ailleurs, Mme Hélène Le Gal, Ambassadrice de France à Rabat a souligné dans un discours prononcé à cette occasion que ces arbres centenaires qui nous entourent incarnent puissamment l’urgence à laquelle nous faisons face. Les cédraies de l’Atlas a-t-elle précisé ; sont un symbole de la richesse naturelle du Maroc, elles abritent à elle seule 40% de la biodiversité du pays. Avec leur entrée depuis 2013 sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale de Conservation de la Nature, elles nous signalent malheureusement la grande vulnérabilité de ces écosystèmes.

Et d’ajouter que l’épisode de sécheresse historique que nous traversons cette année de part et d’autre de la Méditerranée nous rappelle simultanément que cette vulnérabilité nous concerne tous et que la réponse ne peut être que collective.

Pour elle, notre présence en ce jour emblématique de lutte contre la désertification et la sècheresse démontre notre volonté conjointe de créer des opportunités pour sauvegarder ce patrimoine naturel, et en faire le tremplin d’un développement résilient des territoires ruraux.

Mohammed Drihem