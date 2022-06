1165 BENEFICIAIRES DU PROGRAMME AWRACH

A IFRANE POUR UN MONTANT GLOBAL

DE PLUS DE 12 MILLIONS DE DIRHAMS

Jeudi 09 Juin dernier, la salle des conférences de la Province d’Ifrane a abrité les travaux de la troisième réunion du Comité provincial du programme AWRACH présidée par Hassi Chafik, Secrétaire Général de la Province.

Dans son allocution prononcée lors de cette réunion consacrée à la discussion et approbation du bilan de la première phase du programme AWRACH et à la programmation de la seconde phase qui débutera lundi 13 juin prochain, Hassa Chafik secrétaire général de la province a salué les grands efforts déployés par les membres du comité provincial, notamment et surtout, par son comité restreint qui a veillé jours et nuits pour réussir cette première phase du Programme qui, selon les échos parvenus à la province, ont comblé de joie et de bonheur les citoyens bénéficiaires du programme.

Cette réussite avait-il ajouté, nous pousse à doubler d’efforts surtout en matière de suivi et de control des travaux entamés dans les différents chantiers lancés. Sans ce sens, le secrétaire général de la province a invité les membres du comité et particulièrement les chefs de services extérieurs a une mobilisation soutenue des le lancement de la seconde phase du programme AWRACH prévu pour le lundi 13 juin prochain en vue de la réussir.

Selon Le Chef de Division des Collectivités Locales, Abdelaziz Stati, le nombre des chantiers approuvés par le comité provincial d’Awrach pour la première phase est de 21 chantiers avec 31 thématiques au profit de 867 bénéficiaires répartis sur les différentes collectivités territoriales de la province. Le nombre de chantiers effectivement ouverts lors de cette première phase avait-il précisé, est de 13 chantiers au profit seulement de 665 bénéficiaires pour une durée de trois mois de travail au lieu de quatre mobilisant un montant global de 5.643.276,45 Dhs débloqués comme salaires sans compter montant des charges patronales pris en charge par l’état.

Au terme de la seconde phase qui débutera lundi 13 juin prochain avec l’ouverture des chantiers restant du Programme AWRACH pour une période de trois mois avait-il conclu, on aura fait bénéficier un total de 831. Le reste qui est de l’ordre de 325 bénéficiaires, ils seront embauchés dans les jours qui viennent. Soit un total de 1156 individus d’une masse salariale de 9.809.966,28 Dhs sans compter les charges patronales de l’Etat.

A noter enfin que la subvention accordée par l’état aux associations engagées dans ce programme et de l’ordre de 658.920,00 Dhs alors que le Budget global accordé à la province d’Ifrane y compris les charges patronales couvertes par l’état est de l’ordre de 12.537.808,16 Dhs.

Mohammed Drihem