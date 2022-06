Ifrane, le 09 juin 2022.

Jeudi 09 juin écoulé, la salle des conférences de la Province d’Ifrane a accueilli les travaux d’une rencontre territoriale consacrée aux consultations nationales autour du thème : « Ecole de qualité pour tous ».

Initiée par la Direction Provinciale du département ministériel de tutelle d’Ifrane en collaboration avec la Province d’Ifrane, cette rencontre, présidée par le Secrétaire Général de la Province Hassi Chafik ; a connu la participation des représentants respectifs des autorités locales, services extérieurs, collectivités territoriales, associations de la société civile et des parents et tuteurs d’élèves et de différents autres partenaires de l’école.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations nationales pour l’amélioration de l’école publique placées sous le thème : « Une école de qualité pour tous » lancées au mois de mai dernier par le ministère de l’Éducation nationale, Enseignement du préscolaire et des Sports. Elle vise à renforcer la contribution des acteurs locaux et provinciaux avec leurs propositions et suggestions dans ces consultations nationales pour améliorer l’enseignement dans l’école publique et ce, afin d’élaborer une feuille de route qui comprend des mesures spécifiques et palpables visant la réalisation d’une école de qualité, de l’égalité des chances et de la parité.

Dans son allocution d’ouverture de la rencontre prononcée au nom du Gouverneur, le Secrétaire Général de la Province Hassi Chafik a souligné que cette rencontre de consultation provinciale base pivot à partir de laquelle il est prévu de faire interagir de manière coordonnée l’ensemble des acteurs locaux et provinciaux avec les différentes mesures de la Feuille de route, en s’inspirant de diverses idées et en faisant ressortir des propositions concrètes qui accompagneraient et soutiendraient l’Ecole de Qualité et susciter le consensus local nécessaire à sa mise en place.

Il a ajouté également que ce projet est une démarche qui cherche à investir l’intelligence collective de toutes les composantes de la société marocaine selon une méthodologie ascendante visant la mise en œuvre des ateliers pertinents et prioritaires durant les cinq prochaines années qui se traduit par une synthèse de plusieurs pistes de réflexions et de consultation publique visant l’amélioration du système éducatif au Maroc, et comprend trois grands leviers, à savoir : Permettre à l’élève d’acquérir les apprentissages de base et assurer les conditions d’accomplissement du parcours scolaire obligatoire, motiver l’enseignant et assurer sa formation et assurer sa contribution à la réussite scolaire de l’élève et enfin, Préparer des établissements d’enseignement modernes et ouverts tout en les renforçant par des équipes pédagogiques entreprenantes.

De ce point de vue, et compte tenu de la priorité dont bénéficie le secteur de l’éducation et de la formation auprès des autorités de cette Province avait-t-il ajouté, et dans le cadre de son accompagnement et de la mise à niveau de ses conditions, « j’appelle tous les acteurs, principaux partenaires de ce secteur, notamment les acteurs de la société civile, à s’engager efficacement et fructueusement afin d’enrichir le dialogue dans le cadre d’une dynamique collective qui s’appuie sur L’approche participative large de collecte des idées créatives liées à la question éducative avec la participation aux ateliers qui seront organisés lors de cette rencontre et dégageront des recommandations qui feront avancer ce secteur.

Comme nous apprécions les efforts de tous ceux qui sont impliqués pour faire avancer le secteur de l’éducation nationale, nous espérons apporter davantage de soutien à la réhabilitation de ce secteur vital qui est, à tous points de vue, un véritable indicateur du progrès des peuples, a-t-il conclu.

Pour sa part, le Directeur Provincial du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement du préscolaire et des Sports d’Ifrane, Aghil Mimoune, a présenté le projet de feuille de route 2016-2022, ses orientations stratégiques à moyen et à long terme visant principalement à atteindre l’objectif de l’obligation de la scolarisation, la nécessité d’acquisition des apprentissages chez l’élèves et le renforcement l’épanouissement de ce dernier .

Mr Aguil Mimoune a précisé que la feuille de route tracée par le ministère de de tutelle repose sur trois grands axes que sont l’élève, l’enseignant et l’établissement, notant que les réunions de concertation locales contribuent à enrichir cette feuille de route.

Il a également passé en revue les étapes les plus importantes des consultations nationales, sa stratégie, ses objectifs et la méthodologie générale choisie pour engager ces consultations au niveau local, régional, national et avec les Marocains du monde à travers la plateforme numérique mise en place pour ces consultations.

Par la suite, les participants à cette rencontre territoriale consultative se sont été répartis sur trois ateliers de travail où ils se sont penchés sur des sujets traitant de trois volets essentiels concernant : Des questions sur la place de l’école de qualité dans le développement de la communauté territoriale, des questions liées au soutien de ces communautés pour l’école en question et enfin, , un troisième atelier qui s’est concentré sur la recherche des voies de compatibilité entre les ambitions locales et celles de l’école, pour clôturer les travaux de la rencontre avec la présentation d’une séries de recommandations issues des trois ateliers et la préparation d’un rapport de synthèses des travaux de la rencontre.

Entre autres recommandations issues des travaux de ces trois ateliers on peut citer : La nécessité de participation de l’école au rayonnement de sa communauté territoriale à travers des activités culturelles, artistiques et sportives, la formation des ressources humaines appelées à contribuer au développement de la communauté , la sensibilisation sur la nécessité de conservation et de protection du patrimoine collectif, renforcement les canaux de communication entre l’école et sa communauté, l’encouragement de l’excellence, la contribution au renforcement de la sécurité et à la propreté de l’école et au respect de l’inviolabilité de cette dernière,

A rappeler que la Direction Provinciale du ministère de l’Education nationale d’Ifrane avait organisé auparavant des rencontres consultatives sur l’école publique, dans le cadre d’ateliers au niveau des établissements scolaires à travers la Province, avec la participation des élèves, des cadres administratifs et pédagogiques et des parents d’élèves actifs dans le domaine.

A rappeler aussi, que le ministère de l’Éducation nationale avait lancé ces consultations nationales pour une école de qualité pour tous, qui se termineront à la fin de ce mois de juin, et les résultats seront partagés au niveau national à la mi-juillet et qui se définissent par la tenue de près de 6200 groupes de réflexion au niveau national, 82 réunions territoriales aux niveaux préfectoral et régional, la présence de plus de 150 mille participants aux différents ateliers organisés, outre l’ouverture d’une plateforme électronique pour la participation de tous les citoyens, y compris les marocains du monde www.madrastna.ma.

Mohammed Drihem