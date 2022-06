LES AMIS DU VAL D’IFRANE CELEBRENT

LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

ET ORGANISENT UNE SORTIE PEDAGOGIQUE A LA MAISON DE LA CEDRAIE DU PARC NATIONAL D’IFRANE

En célébration de la Journée Mondiale de l’environnement, l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’environnement et l’écotourisme avec le soutien des Directions Régionales respectives de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts du Moyen Atlas et du département de l’environnement de la Région Fès Meknès et, en partenariat avec la Parc National d’Ifrane et la Maison de la Cédraie d’Ifrane, a organisée une sortie d’animation pédagogique et de sensibilisation au niveau de cette dernière.

En effet, une vingtaine de jeunes élèves des deux sexes de l’Ecole Sapin de la Ville d’Ifrane a profité de cette sortie de sensibilisation et de l’animation pédagogique orchestrée au sein de l’écomusée de la maison de la cédraie par le Dynamique cadre et animateur du Parc National d’Ifrane Mr Lahcen Oukanou membre du comité Directeur de l’Association des Amis du Val d’Ifrane.

Au programme de cette journée : un atelier de jeux ludiques avec l’assemblage des puzzles, la reconnaissance des animaux prédateurs et leurs proies, la reconnaissance des habitats de la faune du parc d’Ifrane entre autre autres jeux suivis d’une visite guidée des trois composantes de l’écomusée de la Maison de la cédraie à savoir : La biodiversité du parc national d’Ifrane, l’économie de la filière du bois de Cèdre et le volet socio-économique pour finir la journée par la projection d’un film documentaire sur « Les Forêts du Maroc ».

A rappeler que la Journée mondiale de l’environnement 2022 est l’une des plus importantes journées internationales dédiée à l’environnement et dirigée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

Organisée chaque année depuis un demi-siècle déjà (49 ans), la Journée internationale de l’Environnement est devenue la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation à l’environnement. Elle est célébrée par des millions de personnes à travers le monde. Le thème de la campagne choisi pour cette année 2022 est « Une seule Terre » et l’accent est mis sur « Vivre durablement en harmonie avec la nature ».

Mohammed Drihem