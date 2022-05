MOIS DU PATRIMOINE : UNE SERIE D’ACTIVITES CULTURELLES COMMEMORATIVES AU CENTRE CULTUREL DE LA VILLE D’AZROU

Par Mohammed Drihem

En célébration du mois du patrimoine 2022 placé cette année sous le thème de : « la composante amazighe entre reconnaissance et appréciations », le Centre culturel d’Azrou organise une série d’activités culturelles et artistiques commémoratives qui touchent au riche patrimoine de la région du Moyen Atlas sous ses formes les plus diversifiées et variées, y compris le patrimoine culturel matériel et immatériel. En plus d’une exposition de l’artiste plasticien Zouhair Abdel Latif et des ateliers liés aux domaines du théâtre, des arts plastiques et de l’éducation muséale réalisés pendant toute une semaine.

Dans ce même cadre d’activité, une journée d’étude sera organisée samedi 21 mai 2022 autour du thème de la « Littérature et Patrimoine Artistique » accompagnée d’une exposition collective d’art plastique.

Au terme de ce programme culturel commémoratif du Mois du patrimoine 2022, une exposition de vêtements traditionnels féminins et d’art textile de la région du Moyen Atlas sera organisée avec un hommage qui sera rendu aux personnalités qui ont fourni des services au patrimoine amazigh et un concert d’Ahidouss.

Au programme de la Journée «Patrimoine Littérature et Artistique marocain » : la présentation de plusieurs œuvres dont « la reine iza amoureuse » de Chalaye Gérard, « mon expérience de la poésie » du poète Ettachfini Said, « théâtre du Monde, Monde du théâtre » de l’universitaire Ezouine Younes, « Azrou, la ville qui m’habite » du Pr écrivain Sehli, Abdelaziz, « les derniers fils de l’ombre » du Pr Serghini Ahmed du CREMEF de Meknès, « du haut du balcon » du romancier Tahi Driss, « Publications poétiques » de Mme Uakkas Touria du Laboratoire TCL de l’Université d’El Jadida et « la bi-langue d’abdelkébir khatobi » de Younes Zaiker du labo TCL.

Au terme des travaux de cette journée sur le « Patrimoine Littérature et Artistique marocain », les invités seront conviés à une excursion culturelle pour visiter le Site du Monastère de Tioumliline.