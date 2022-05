Le Conseil de la Région de l’Oriental lance le Programme Ichrak Mouwakaba, pour l’accompagnement de 2000 porteurs de projets de la région

Communiqué de Presse

Compte tenu de son intérêt constant pour le développement de l’entrepreneuriat dans la région et afin de soutenir l’investissement et la création d’emplois, le Conseil de la Région de l’Oriental en partenariat avec la Wilaya de la Région de l’Oriental et le Centre Régional d’Investissement de l’Oriental, lance le Programme d’Accompagnement Ichrak Mouwakaba, pour l’accompagnement des porteurs de projets de la région.

Le programme d’accompagnement Ichrak Mouwakaba qui vise d’accompagner 2 000 porteurs de projets, fera bénéficier 1000 d’entre eux avant l’obtention d’un financement dans le cadre du programme Intelaka ou tout autre financement, d’un accompagnement individuel durant toutes les étapes de préparation de leurs projets et jusqu’à l’obtention de l’accord de financement. Ces 1000 porteurs de projets bénéficieront également de formations pour le développement de leurs capacités entrepreneuriales.

1 000 autres porteurs de projets ayant bénéficié auparavant d’un financement dans le cadre du programme Intelaka ou tout autre financement, seront également accompagnés afin de soutenir la pérennité de leurs projets et les aider à accéder au marché.

La réception des candidatures sera ouverte aux entreprises et personnes souhaitant bénéficier de ce programme, à partir du 6 mai 2022, via la plateforme électronique mise en place à cet effet :

www.ichrak.info

Afin de télécharger l’Appel à Projets relatif au Programme Ichrak Mouwakaba, consultez le lien suivant : https://ichrak.info/mouwakaba/downloads/Appel-a-projets-FR.pdf