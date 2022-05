AMSTERDAM-DAKAR à vélo : Un nouveau défi pour Karim Mosta

Après l’aventure du périple Casablanca – la Mecque en 2019, Karim Mosta se lance dans un nouveau défi pour un grand périple qui le conduira à vélo à Dakar Capitale du Sénégal au départ d’Amsterdam au Pays-Bas sur une distance de 6000 km en traversant quelques 13 pays différents.

Le départ de ce nouveau périple, dédié à la lutte contre toutes les formes de violence, se fera le 08 mai 2022, depuis le stade de football Abdelhak Nouri du nom d’un jeune joueur marocain de 24 ans de l’Ajax Amsterdam, alité depuis un malaise cardiaque en 2017.

Lors de ce long voyage à vélo, Karim Mosta ira à la rencontre des élèves à Tonnerre, Auxerre, l’association Pikala Bikes à Marrakech et à d’autres rencontres où il donnera des conférences le long de son parcours pour parler du dépassement de soi et dénoncer la violence.

A rappeler que Karim Mosta avait fait cinq fois le tour de la terre en course à pied, traversé 145 pays, il est vainqueur de la coupe du monde d’ultra marathon, en 2019 il a fait Casablanca-la Mecque à vélo sur 8000 km en traversant ainsi 13 pays.

Soutenu et sponsorisé par une dizaine de partenaire marocains étrangers dont la Marocaine des jeux, Groupe Rahal, TGCC, MC Donald’s Tonnerre, HEMOLAB et le conseil départemental Yonne, ce périple sera partagé chaque jour par ce dernier sur les réseaux sociaux avec un compte- rendu, photos et vidéos.

Natif de la ville de Casablanca au Maroc, Karim Mosta a participé à 165 raids à travers le monde. Il a fait 29 fois le marathon des sables, 5 fois le tour de la terre en courant comme Il est deux fois vainqueur de la coupe du monde d’ultra marathon.

Karim Mosta a couru aussi en très haute altitude dans l’Himalaya ce coin le plus haut culminant à 5200m, dans le coin le plus chaud qu’est la vallée de la mort avec ses 60° aux ةtats -Unis et dans plusieurs déserts du monde et plusieurs fois en forêt Amazonienne.

Mohammed Drihem