Rapport d’une rencontre pédagogique en ligne Autour de la pédagogie du projet

Une rencontre pédagogique a eu lieu en ligne le 22/04/2022, à partir de 22 heures, autour de la thématique de la pédagogie du projet de classe. Cette rencontre encadrée par l’inspecteur pédagogique monsieur Mohamed Bouguern , brillamment modérée par l’encadrante pédagogique Fahd Fouzia est destinée aux animatrices et aux animateurs du soutien scolaire. Cette rencontre a connu une grande réussite en raison de la qualité de la communication, de la pertinence de la modération et de la présence massive des bénéficiaires qui ont répondu massivement à l’appel de la formation professionnelle.

Le conférencier a mis l’accent sur une série de points extrêmement importants que je décline comme suit :

– Certes les élèves bénéficiaires du soutien scolaire sont démotivés et résolument démobilisés, mais la mission d’un vrai animateur est de susciter le plaisir d’apprendre et d’attiser la motivation intrinsèque de chaque apprenant.

– Pour réussir cette mission du soutien scolaire initiée par l’association Amane pour le développement durable, les animateurs sont appelés à mobiliser et à motiver l’élève pour adhérer pleinement à ce processus d’apprentissage. Pour cette raison, les professeurs doivent veiller à susciter cette motivation et à la renforcer par des signes d’encouragements, de soutien et de valorisation des efforts fournis par l’apprenant. Les professeurs peuvent recourir dans ce cadre à des activités ludiques comme l’épellation, la chanson, le conte, des pièces de théâtres pour faire aimer la langue et la culture française ou pour dispenser autrement des activités de mathématiques.

– L’enseignant a non seulement le rôle de dispenser un enseignement de qualité, mais il a d’autres rôles à jouer, y figure la maximisation de l’éveil, la réalisation de l’épanouissement et le bien-être de l’élève et il n’y a pas meilleur moyen que la pédagogie positive et la pédagogie de l’erreur. Il faut donc motiver et enthousiasmer ses élèves et valoriser l’erreur comme un tremplin pédagogique efficient qui permet à l’élève de faire des essais, bref d’échouer et de rebondir pour réaliser un ou des progrès.

– Il est vrai que notre curriculum vise à former un citoyen tolérant, vertueux, sûr de lui, confiant, coopérant, ouvert et plein de créativité. Le projet de classe fournit cette occasion. C’est donc un espace de formation, de développement des compétences et d’inculcation de valeurs. L’élève est ainsi placé au cœur de l’action pédagogique.

– Les animateurs sont appelés à produire un projet de classe qui répond parfaitement aux besoins des apprenants, dans un espace convivial, sécurisant, attractif où les maîtres-mots sont l’épanouissement et le bien-être.

– Les animateurs sont tenus travailler en concertation et en synergie pour amener les apprenants à se réaliser et à produire un projet pédagogique en étroite relation avec le théâtre, le conte, la chanson, l’épellation…

– Pour réussir ce projet ambitieux, les animateurs sont appelés aussi à valoriser l’erreur, à développer la confiance en soi et l’estime de soi.

Madame Fouzia Fahd a souligné l’importance de la planification des activités, la réflexion rigoureuse pour présenter aux élèves un produit pédagogique adapté au profil de tout un chacun et répondant favorablement aux attentes de tout le groupe classe car notre mission commune est d’assurer la réussite globale de tous les apprenants.

L’inspectrice a mis l’accent sur la multiplicité des intelligences développée par Gardner.

Madame Fouzia a prodigué un ensemble de conseils judicieux aux animateurs animés de bonne volonté pour réussir leurs tâches respectives. Parmi ces conseils, on cite la nécessité de laisser une trace écrite, d’alterner les activités scolaires et les activités parascolaires, de travailler ensemble, de faire preuve d’audace et de créativité, de saisir la présence d’un groupe watsapp en vue de poser les questions, de formuler les préoccupations qui les intriguent et les encadrants sont résolument engagés à apporter des réponses adaptées qui aideront les animateurs à réussir ce projet collectif du soutien scolaire.

Les animateurs ont pris part à cette rencontre pédagogique avec enthousiasme et ont enrichi le débat passionnant par le partage de leurs expériences et par leurs questionnements.

Au nom de toutes les animatrices et de tous les animateurs, j’adresse mes sincères remerciements à monsieur Mohamed Bouguern et à l’inspectrice pédagogique Fouzia Fahda qui ont pu mettre leurs expertises professionnelles, didactiques et pédagogiques pour apporter des réponses aux soucis qui interpellent chaque animateur.

