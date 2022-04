Quel modèle de ville durable au Maroc ? 

Thème de la 8ème Edition

des Débats « Parlons Développement »

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque mondiale et le Policy Center for the New South en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, organisent la 8ème édition des débats : « Parlons développement » et ce, le Jeudi 28 avril 2022 prochain en présence d’experts invités à débattre sur la question du modèle de ville durable à adopter au Maroc.

Dans le cadre de cette 8ème édition de « Parlons développement », des experts nationaux et internationaux mobilisés sur cette thématique seront invités à débattre sur le modèle de ville durable à adopter au Maroc et plus particulièrement pour la ville de Marrakech en abordant les axes de la mobilité durable, de l’efficacité énergétique, de la gestion des ressources naturelles et de l’aménagement du territoire.

A rappeler que dans le but de stimuler le débat public autour des enjeux de développement du Maroc, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque mondiale et le Policy Center for the New South ont lancé une série de débats virtuels intitulés « Parlons développement ». Cette série de débat a pour objectif d’examiner les opportunités et défis dans la trajectoire du Maroc vers un développement inclusif, durable et résilient, prenant comme référentiel les Objectifs du développement durable (ODD) et le Nouveau Modèle de Développement (NMD).

Cette série de dialogues vise à encourager les jeunes à prendre part au débat public autour des enjeux de développement et à stimuler la recherche et les analyses sur le NMD du Royaume, notamment en ce qui concerne les grands enseignements de la crise de la Covid-19. Pour rappel, les sept premières éditions se sont tenues :

• le 22 avril 2021 en partenariat avec l’Université Mohammed 1er d’Oujda sur la question de L’Innovation au service du développement territorial

• le 28 mai 2021 avec l’Université Moulay Ismail de Meknès portant sur l’évaluation des politiques publiques territoriales

• le 17 septembre 2021 sur la thématique des jeunes comme moteur du changement vers un développement durable, en partenariat avec des jeunes leaders du Youth Leadership Programme (YLP) et de l’Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL)

• le 2 novembre 2021 sur la thématique de la pauvreté et de la protection sociale en temps de Covid-19, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat

• le 7 décembre 2021 sur la thématique de l’économie bleue en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaadi de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

• le 26 janvier 2022 sur la stratégie de développement des zones oasiennes en partenariat avec la Faculté des Sciences et Techniques Errachidia (FSTE), Université Moulay Ismail (UMI).

• le 31 mars 2022 sur la migration comme levier de développement territorial en partenariat avec la Faculté polydisciplinaire de Khouribga, Université Sultan Moulay Slimane

A noter enfin que la population mondiale des villes ne cesse d’augmenter ces dernières années et atteindra 4.7 milliards à l’horizon 2030 ; 90% de cette croissance intervenant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. A l’horizon 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des villes ou métropoles.

A l’échelle planétaire, les villes couvrent seulement 3% de la surface terrestre mais concentrent plus de 50% de la population mondiale, consomment plus de 75% de l’énergie, émettent plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre et contribuent actuellement à 80% du PIB mondial.

Mohammed Drihem