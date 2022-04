L’ASSOCIATION « HAND IN HAD » SOLIDAIRE

AVEC LES DEMUNIS DE LA COMMUNE DE TIGRIGRA

ET ORGANISE :

Une Distribution de paniers de Ramadan

Dans le cadre de ses activités socio-humanitaires et de solidarité ; le Club estudiantins de l’Université Al Akhawyn d’Ifrane « Hand in Hand » a organisé samedi dernier, une opération de distribution d’aide alimentaire au profit de personnes nécessiteuses de la commune rurale de Tigrigra relevant de la province d’Ifrane.

Cette opération à caractère sociale et citoyenne par excellence selon les organisateurs, vise principalement les personnes vivant dans la précarité, en particulier les personnes âgées, les personnes à besoins spécifiques et les veuves.

L’Université Al Akhawayn accorde une attention particulière à cette action pour conforter les valeurs de solidarité, d’entraide et de solidarité sociale qui caractérisent la société marocaine.

Cette opération humanitaire dont le coût global est de plus de 23.732,00 MAD a bénéficié à une centaine de familles qui ont reçu un panier pour chacune d’elles contenant : 02 litres d’Huile, 01 kg de Vermicelle, 01 Kg de Lentille, 01 Kg de Miel, 01 kg de Pois Chiche, 01 Kg de Sucre, une boite du Concentré de Tomate, 01 Kg de Datte, 200 g de Thé, 10 Kg de Farine Luxe et 200 g de Café.

A noter que la mission principale de l’association « Hand in Hand », fondée en 1996, est de promouvoir la scolarisation des jeunes qui vivent en milieu rural et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des familles nécessiteuses et indigentes de la région d’Ifrane. Cela se fait notamment par des programmes d’aide, d’événements à impact social et de campagne de sensibilisation.

Dans le secteur de l’éducation par exemple, l’association « Hand in Hand » soutient l’approvisionnement en eau et électricité des écoles, l’équipement des bibliothèques et la sous-traitance scolaire pour lutter contre le refus et l’abandon scolaire des enfants dans le milieu rural. De plus, Hand in Hand organise des campagnes de sensibilisation des parents pour favoriser la scolarisation des jeunes filles dans les communes rurales de la Province.

Dans le secteur de la santé, l’association organise des caravanes médicales, distribue du bois de chauffage et des vêtements pour venir en aide aux habitants dans le cadre de la lutte contre les vagues du grand froid de l’hiver.

Parmi les plus récentes actions que Hand in Hand à bien réussi, on peut énumérer l’organisation d’une caravane médicale en collaboration avec d’autres clubs dans la région de Tigriga, le 10 avril 2021, dont plus que 400 personnes ont bénéficié, le 16 Novembre, Hand in Hand a fait un don de couverture en collaboration avec « apsopad » à environ 90 étudiants de Dar Talib d’Ifrane.

Le 14 février 2022 aussi, l’association Hand in Hand en collaboration avec la Fondation Hamidine a aidé environ 40 étudiants de Dar Talib Aghbalou Aqorar en distribuant des vêtements et des couvertures pour lutter contre le froid de la saison et les encourager à se concentrer sur leurs études.

Aussi, il y’a lieu de relever que dans un proche avenir, l’association Hand In Hand compte organiser certains événements et actions humanitaires, dont nombreux individus vont bénéficier à connaitre : L’organisation de son événement annuel de levée de fonds, le « Fun Run » pendant les prochains mois. Cette édition va connaitre la participation de plusieurs centaines de citoyens, et sera marquée par plusieurs activités notamment une kermesse, un marathon et une soirée artistique.

Pendant le mois mai, « Hand in Hand » va également organiser une grande caravane médicale en collaboration avec Lions Club Al Akhawayn dans la région Aghbalou Aqorar pour offrir des services médicaux gratuits à des centaines de personnes qui vivent dans cette région rurale.

De plus, l’association compte organiser un service de soutien scolaire qui sera régulier et gratuit aux élèves d’une école à Ifrane pour les aider à exceller dans leur processus académique

Mohammed Drihem