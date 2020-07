AZILAL : TOURISME DE MONTAGNE. VILLAGE DE TAGHIA : UN HAVRE DE PAIX ENCLAVE AU CŒUR DES MONTAGNES DU HAUT ATLAS CENTRAL

VIDEO

Mohammed Drihem

Située au cœur d’une zone de montagne des plus enclavées et isolées dans Haut Atlas Central du Maroc ; le petite Village amazigh de Taghia situé à quelques deux heures de marche à pied de Zaouïat Ahansal relevant de la province d’Azilal n’est accessible qu’à pied invitant ainsi et de prime abord ses visiteurs à la randonnée pédestre et à la découverte et exploration des meilleurs sites d’escalade au Monde et du canyoning au Maroc.

Admirablement perché au milieu des hautes montagnes du Grand Atlas à quelques 1700 m d’altitude ; le beau village de Taghia vous bercera dans le rythme de la vie authentique au cœur de la nature vierge avec quelques petits terrains de blé et des maisons en pisé où les imazighenes ; maitres des lieux ; vous accueillent avec leur hospitalité légendaire et chaleureuse.

De par sa situation stratégique ; niché au beau milieu d’un décor calcaire au cœur du Cirque de Taghia ; ce petit village coquette du même nom de Taghia vous offre tous les ingrédients qui permettraient une aventure inoubliable et la quête du sourire dans la joie de la grimpe des plus belles parois des canyons et falaises de Taghia.

Les gorges de Taghia sont exceptionnelles tant par la hauteur des canyons et en conséquent des falaises mais également par la présence de sources d’eau qui permettent aux habitants de vivre. Le tourisme d’escalade au début se tourne également vers la randonnée et les fameux passages berbères!

L’escalade à Taghia est exceptionnelle de par la qualité du rocher et l’envergure des itinéraires. Il existe des voies pour tous les appétits de grimpeurs: Des voies assez accessibles équipées dans un niveau 6a/b, des voies « montagnes » ne dépassant pas le Vsup, des voies engagées en terrain d’aventure et des voies très dures et obligatoires en libre.

Une majorité de voie équipées ou mixtes dans un niveau entre 6c et 7b et vous trouverez sur ce site une sélection de voie ainsi que les topos des voies ouvertes par Mohamed Amil ; grimpeur chevronné sociétaire du Ski Club Ifrane – Section escalade – et gîteur dans ce paradis perdu au cœur des montagnes de l’Atlas.

De nombreuses randonnées sont accessibles à la journée depuis le village de Taghia: Le Passage des ponts berbères ; la Marche dans le gorges et la Traversée du plateau. Mohamed pourra vous proposer des treks sur plusieurs jours en s’occupant de toute la logistique (camping, mules): on parle du Trek autours du Mgoun (3 à 5 jours), la Traversée entre Taghia et Todra (3 jours) ou encore de l’Itinérance sur les plateaux (3 jours)

Au début du printemps et en été il est également possible de pratiquer le canyoning dans les gorges. Ce sont de grandes étroitures assez larges présentant quelques cascades intéressantes.

A noter au passage que la pratique de l’escalade au Maroc a vu le jour durant l’ère coloniale quand les membres du club alpin français, implanté au Maroc depuis 1923, avaient programmé l’ascension des sommets du Maroc.

Cette pratique nouvelle totalement méconnue dans la région a fait son apparition timidement au début des années 1970 et s’est développée par des passionnés très autonomes dans leur pratique et reste pendant longtemps méconnue de l’administration, notamment le ministère du tourisme, et ignorée des tour-opérateurs, du fait de l’éloignement du site et surtout de l’indépendance des adeptes de la discipline.

La promotion du site de Taghia s’est faite dans un premier temps de bouche à oreille entre grimpeurs depuis l’Europe et par les articles publiés dans la presse spécialisée apparaissent dans un second temps comme une reconnaissance du statut exceptionnel du site et de la performance des ouvreurs. La qualité du rocher et surtout la longueur des verticales assurent à Taghia une solide réputation, dès 1989, en France et en Espagne (Ravier, 2008). Pourtant certains sportifs de haut niveau, mondialement connus, hésitent à se rendre sur place, considérant le Maroc comme une destination pas assez prestigieuse pour mettre en scène leurs exploits. Ainsi nous rapporte-t-on, Stéphanie Bodet (championne du Monde en 1999) et Arnaud Petit (champion du Monde en 1996) préfèrent mener à bien des expéditions dans des pays plus lointains comme Madagascar, le Mali, la Jordanie, l’Afrique du Sud, la Namibie, les États-Unis, l’Inde avant de se laisser convaincre de se rendre à Taghia en 2003. De même, avance-t-on ; les Américains Kristoffer et Cloe Erickson ont eu toutes les peines du monde à convaincre leur sponsor, l’équipementier The North Face, de financer un projet d’ouverture d’une voie équipée à Taghia, car l’Atlas est une destination très onéreuse depuis les États‑Unis. Elle n’est pas considérée comme une vraie montagne à la différence de la Cordillère des Andes et de l’Himalaya où Kristoffer s’est déjà rendu à de multiples reprises. Il faut donc attendre le début des années 2000 pour que l’élite de l’escalade mondiale investisse le site.

OU LOGER DANS LE VILLAGE DE TAGHIA ?

Gîte Mohamed Amil

Le gîte est tenu par Mohamed et Najma qui ont trois enfants adorables. Le gîte est récent (2015) et bien équipé. Sa position dominante à la sortie de village lui offre une vue unique sur la paroi des sources ainsi que la face ouest du Taoujdad.

Mohamed Amil est un grimpeur chevronné sociétaire du Ski Club Ifrane – Section escalade – qui connaît très bien les gorges et les parois d’escalade. Il pourra vous conseiller sur les ascensions à choisir et même vous guider dans certaines voies.

Le gite Aoujdad

Ce gite est l’un des 2 gites de Taghia déclarés et agréés par le Ministère du Tourisme. Youssef Rezki, son propriétaire, est également guide depuis 1997 (premier guide de la vallée). Taghia est un village niché dans un cirque calcaire, village le plus reculé de la Vallée de Ahansal, Haut Atlas marocain.

Mohammed Drihem