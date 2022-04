Exposition à Oujda sous le thème : « liberté d’expression, entre loi de la presse et censure »

L’institut français de la ville d’Oujda du 15 avril au 10 mai 2022 prochain une Exposition proposée par L’association Amal ADECUST et issue de la 3ème édition du Festival international du dessin de presse et de la caricature Maroc 2021 et le 3ème Concours international de caricature Maroc 2021 et ce, avec l’appui de l’Ambassade de France au Maroc et l’association marocaine de la caricature MAC.

L’objectif de cette exposition est de promouvoir l’art de la caricature et le dessin de presse comme moyens d’expression.

A rappeler que 330 dessinateurs issus de 60 pays ont participé à l’édition de ce festival du dessin de presse et de la caricature avec quelques 600 œuvres. Parmi ces dernières, plus de 40 œuvres seront exposées dans la petite galerie de l’Institut français à Hay Al Qods à Oujda.

Le vernissage de cette exposition d.oeuvre d.art aura lieu le vendredi 15 avril à 21h00 avec le Jumournaliste Ali Kharroubi.

Mohammed Drihem