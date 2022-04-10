5423 أسرة في وضعية هشاشة بإقليم الحاجب تستفيد من العملية الوطنية « رمضان 1443 »

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقفت لجنة إقليمية متعددة الاطراف ايام 6-7-8 أبريل الجاري على عملية توزيع المواد الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة وبالاخص منهم الارامل المتواجدة بإقليم الحاجب و ذلك في إطار العملية الوطنية « رمضان 1443»، التي أعطى أنطلقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نثره الله يوم الثلاثاء الفارط،

الهدف من هذه العملية الانسانية هو توزيع 5423 رزمة من المواد الغذائية تتكون كل واحدة منها من 04 كيلوغرامات سكر، 10 كيلوغرامات دقيق ممتاز ، 05 لترات من الزيت، 01 كيلوغرام عجائن ، علبة طماطم ، 01 كيلوغرام عدسة و 250 غرام شاي.

هذا وتجدر الإشارة الى أن مجموع هذه الحزم تخص 5423 عائلة في وضعية هشاشة بجميع أنحاء إقليم الحاجب وتم توزيعها على النحو التالي: مدينة الحاجب 273 حزمة، جماعة تاوجطات 180 حزمة، سبع عيون 300 حزمة، الوردي 190 حزمة، لقصير 506 حزمة، بيطيط 406 حزمة، ايت بورزوي 318 حزمة، ايت نعمام 232 خزمة , اقدارين 280 حزمة، ايت يعزم 790 رزمة، تامشاشات 150 رزمة، قيادة جحجوح 900 رزمة، ايت بوبدان 478 رزمة و ايت حرز الله 420 رزمة .

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، باشر، اليوم الثلاثاء، الفارط بالمدينة العتيقة للرباط، انطلاق العملية الوطنية «رمضان 1443» التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة حلول شهر رمضان.

بميزانية قدرها 103 مليون درهم، استفاد من عملية « رمضان 1443 » هذه السنة ما يقرب من 3 ملايين نسمة، موزعة على 83 عمالة إقليم بالمملكة، وتتجمع في 600 ألف أسرة، يعيش 459500 منها في المناطق القروية.

محمد الدريهم