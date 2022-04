MARRAKECH : 7918 FAMILLES DANS LE BESOIN BENEFICIENT DE L’OPERATION NATIONALE « RAMADAN 1443 »

Mercredi 06 avril dernier, le Wali de la Région de Marrakech-Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech a présidé la cérémonie de lancement de l’opération de distribution de denrées alimentaires destinées aux familles démunies en ce mois sacré de Ramadan et ce, au niveau de Dar Taleb Bab Ghmate de Marrakech et au niveau de la collectivité territoriale d’Oulad Hassoune relevant de la préfecture de Marrakech.

Initiée dans le cadre de l’opération nationale « Ramadan 1443 », dont le coup d’envoi a été donné par le Guide de la National S.M Le Roi Mohammed VI, cette opération porte sur la distribution d’un total de 7918 lots de denrées alimentaires dont 6400 en milieu rural composés chacun de 04 kg sucre, 10 kg farine, 05 litres d’huile, 01 Kg des pâtes, une Boite de tomate, 01kg lentille et 250 g de thé.

Ces 7918 lots sont destinés aux populations en situation de vulnérabilité sociale au niveau de toute la préfecture de Marrakech et sont réparties comme ci-après détaillés : 70 pour le Pachalik Michoir Kasba, un total de 450 lots pour les six circonceptions de Marrakech, un global de 1100 lots pour des familles résidents les 12 Annexes administratifs de Marrakech et enfin, un total de 6298 lots pour les 13 Caïdats que compte la préfecture de Marrakech.

A rappeler que S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a procédé, mardi à l’ancienne médina de Rabat, au lancement de l’opération nationale « Ramadan 1443 » initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Cette opération de solidarité, tant attendue par tant de familles dans le besoin à travers le Royaume, traduit le grand intérêt accordé par SM Le Roi Mohammed VI aux populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage caractéristiques de la société marocaine.

D’une enveloppe budgétaire de 103 millions de dirhams, l’opération « Ramadan 1443 » bénéficie cette année à près de 3 millions de personnes, réparties 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 600.000 ménages, dont 459.500 vivent en milieu rural (77% des familles bénéficiaires).

Mohammed Drihem