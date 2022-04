Province d’Ifrane : Formation en Éducation Numérique et distribution des équipements TICE

Susciter l’engagement des élèves dans le contexte de l’apprentissage en ligne : Cas pratique OneNote Class Notebook et Microsoft Forms, est l’objectif d’un projet novateur mené au niveau de la Province d’Ifrane par Global Alliance for Africa en partenariat avec le ministère d’Éducation National à travers sa Direction provinciale d’Ifrane, l’Université Al Akhawayn et l’Association CITI,

Dans le cadre de ce projet, le centre de Développement communautaire relevant de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane au niveau de la ville d’Azrou à été au rendez-vous dernièrement, avec une formation en éducation numérique étalée sur une journée organisée par l’Association CITI et ses partenaires aux profit des directeurs et enseignants des établissements scolaires bénéficiant par la même occasion, de la distribution de lots d’équipements TICE composés de tablettes, Smart TV et de connexion à l’Internet.

Selon Pr Hassan Darhmaoui responsable du « Center for IT Innovation for Human Development » de l’Université Al Akhawayn, cette dernière a conçu, dans son plan stratégique, un certain nombre d’actions visant le développement de la communauté de sa région d’Ifrane dont notamment et entre autres, ce projet de partenariat signé avec l’organisation américaine « Global Alliance for Africa », la Direction Provinciale du ministère de l’Education nationale à Ifrane et l’association CITI et qui a pour objectif principale de réduire la fracture numérique dans la région d’Ifrane et surtout, dans les milieux défavorisés.

L’objectif aussi, avait-il ajouté, c’est de généraliser cette expérience pour toucher tous les établissements de l’enseignement primaire et secondaire de la région.

Cette formation a permis aux participants de s’initier aux applications OneNote Class Notebooks en explorant différentes utilisations pédagogiques en classe et avait pour objectif de développer les compétences nécessaires chez les participants afin de réussir une expérience d’apprentissage collaboratif en ligne, tout en utilisant l’application Office 365 – OneNote Class Notebook.

La population cible de cette formation concerne à cet effet, une trentaine d’Enseignants des écoles primaires et secondaires collégiales de la délégation provincial d’Ifrane impliqués dans le projet y compris aussi les formateurs du Centre d’Azrou. Ces établissements scolaires sont les collèges respectifs de Driss Premier d’Azrou, Al Amal de Ain Lahnouch, Omar Bnou Abdelaziz de Timahdite et Al Farabi de Oued Ifrane et les écoles primaires respective du Centre d’Ain Lahnouch et Cadi Ayyad d’Azrou.

Le moyen technologique d’apprentissage utilisé lors de cette formation sont des Tablettes Android nécessitant comme prérequis : Des Compétences de base de l’utilisation des appareils mobiles basée sur le système OS Android et ce, en vue d’atteindre les objectifs pédagogiques de la formation à savoir : La capacité des participants de produire et organiser une classe avec OneNote class, de conserver un contenu pédagogique dans un lieu unique pour chaque classe, de créer et distribuer des devoirs aux élèves et recevoir leurs réponses, de collaborer et fournir des rétroactions individualisées aux élèves en cas de besoin et accéder enfin, aux blocs-notes à tout moment, en tout lieu

Cette formation a été basée sur la pédagogie par l’action en associant théorie et exercices pratiques ou les participants ont eu l’occasion de travailler sur un projet pratique au cours de l’atelier. Elle s’est articulée principalement sur la pratique à travers l’apprentissage par projet, des séquences courtes sur les théories de l’apprentissage, la transposition didactique digital et les moyens de collaboration en ligne entre les enseignants et les élèves avec de nombreux exercices en situation.

En marge de cette formation, selon Mr Mohammed Bouya coordinateur national de « Global Alliance for Africa », il a été procédé à la distribution de matériel composés de 25 tablettes avec claviers, 25 pochettes de couverture, une cabine de stockage avec rallonges de chargeurs, un poste TV 58 pouces 4K connectés aux tablettes par établissement sus-cités, en plus d’une connexion internet par fibres optiques 100 Méga pour les établissements d’Azrou et de Timahdite et par ADSL 12 MEGA pour les établissements d’Oued Ifrane et Ain Lahnouch .

Mohammed Drihem