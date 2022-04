MAISON DU PARC NATUREL D’IFRANE

ABRITE LA SIGNATURE DE 2 CONVENTIONS

ENTRE AFMI ET AGS DE LA PROVINCE D’IFRANE

Lundi 28 mars dernier, la maison du Parc National d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie de signatures de deux conventions de partenariats entres deux Association de Gestion Sylvopastorale (AGS) de la province d’Ifrane et l’Association Foret modèle d’Ifrane.

Les deux conventions signées respectivement avec l’AGS Sahb Laghnem pour la protection et la gestion des ressources naturelles et la coopérative Assoufar Al Atlas et avec l’association Soulalia pour la gestion des terres collectives d’Ait Hsaine Ouhand et la coopérative agricole Lahrouch, concernent les projets de la plantation et valorisation des PAM dont notamment et surtout la plantation et la valorisation de la lavande.

Ces deux conventions ont pour objectifs le renforcement des capacités en matière de valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM), la plantation et la valorisation de la lavande et des PAM et enfin, le renforcement des liens de collaboration entre les signataires de la convention.

Pour Abdelkrim Marzouk, président de l’Association Foret modèle d’Ifrane (AFMI) ces deux conventions de partenariat signées avec deux AGS de la province d’Ifrane qui ont bénéficié chacune d’un lot de matériel de distillation qui rentre dans un projet financé à l’international concernant tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales et la transformation et la distillation de ces plantes.

Et d’ajouter, que ces AGS ont été accompagnées par l’AFMI pour cultiver 17 hectares de Lavande en provenance de la ville d’Oulmes et notamment en matière de culture, de suivi des plantes, de distillation et en matière de commercialisation.

A noter que les deux lots de matériels remis à ces deux AGS sont composés chacun d’une soudeuse électrique, un appareil alambic, deux balances électriques et un Broyeur Moulin à épice et PAM électrique.

La cérémonie en question a été marquée aussi par un exposé sur l’AFMI, ses objectifs et ses projets, une présentation l’état d’avancement du projet de plantation de la lavande et des PAM et par une projection vidéo sur la plantation de la lavande.

Agées d’une dizaine d’années déjà l’AFMI s’est tracé comme objectifs stratégiques : la Contribution à la mise en place de mécanismes et modalités de gestion durable des ressources naturelles et des paysages, la préservation et la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes naturels, la contribution à l’amélioration du niveau de vie de la population locale, la valorisation des patrimoines et des produits du terroir et l’Education et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable.

Les réalisations de l’AFMI durant son parcours associatif ont touché plusieurs axes et concernent un grand nombre de jeunes et de femmes de la communauté locale dans les domaines de l’économie de bois de feu (fours améliorés), la promotion de la culture du safran, la promotion de la filière d’élevage de canard, la promotion des énergies renouvelables dans le rural, la mise à niveau des coopératives forestières, la promotion de la culture de lavande et le dépressage communautaire.

De nos jours encore, l’AFMI travaille sur deux projets encore en cours à savoir ; le projet de la « Conservation de la biodiversité du parc national d’Ifrane par la réhabilitation et l’adaptation des pratiques agricoles traditionnelles ancestrales » financé par le CEPF au niveau du Parc naturel d’Ifrane et le projet de « caractérisation et réhabilitation des pratiques traditionnelles pour la conservation de la biodiversité dans les parcours d’Iguer Aouragh au Moyen Atlas (APAC Zaouia Ifrane) financé par le PNUD-PMF notamment dans le Parc national d’Ifrane (APAC: Zaouia d’Ifrane)

Mohammed Drihem