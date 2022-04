UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE ACCUEILLE LE SECOND PRINTEMPS DES SCIENCES SOCIALES

Le week-end du 26 et 27 mars dernier, le centre des conférences de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous avec la seconde édition du printemps des sciences sociales qui a connu une forte participation d’une pléiade d’universitaires, de chercheurs et de doctorants issus de différents établissements de l’enseignement supérieurs du Royaume.

En effet, une centaine d’universitaires et doctorants de plusieurs universités marocaines ont pris part à cette rencontre de deux jours initiés par les facultés des lettres et des sciences sociales relevant des universités respectives d’Al Akhawayn d’Ifrane et de Mohammed V de Rabat en collaboration avec le Conseil de la Communauté Marocaine de l’Etranger (CCME) et le Centre Ibn Khaldoun pour les études de migration.

Lors de cette nouvelle édition du printemps des sciences sociales organisée sous le thème « l’émigration et les sciences sociales : La dynamique migratoire et la pluralité » selon Dr Abdelkrim Marzouk Doyen à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et coordinateur général de l’évènement, les différents Experts et Universitaires nationaux ont discuté des questions de l’émigration, de son impacte au niveau social, économique et environnemental et aussi au niveau de sa dynamique.

Les attentes de cette deuxième édition organisée cette année notamment par le centre Ibn Khaldoun pour l’émigration qui siège dans les locaux de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane selon Abdelkrim Marzouk, c’est de rendre le Centre Ibn Khaldoun leader au niveau aussi bien national qu’au niveau de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient dans les trois années a venir et peut être même parmi les centres internationaux de renoms dans cinq ans, rassembler tous les experts qui travaillent sur la thématique de l’émigration sous un seul « Umbrella » qu’est celui de ce centre Ibn Khaldoun de l’émigration et enfin assurer un « networking » entre tout les instituts et associations et les universités qui travaillent sur l’émigration pour qu’ils produisent un travail très scientifique et approfondit sur des thématiques affairant à l’émigration.

En marge des travaux de la première journée du colloque, une cérémonie de signature de plusieurs ouvrages a été organisée avec la participation des Docteurs Abdelkrim Marzouk, Ahmed Cherrak, Jamal Boutaieb et Dr Abderrahim AL-ITRI. Il s’agit des ouvrages sur : « l’anthologie de la sociologie marocaine », « L’émigration et la sociologie » et sur « les rituels et pratiques agricoles »

Les participants à cet évènement ont débattu dans le cadre de plusieurs séances scientifiques de plusieurs thèmes, notamment ceux relatifs à « l’émigration et les horizons de réflexion », « la Migration, l’identité et le multiculturalisme », « la migration et les Questions d’intégration », « les dynamiques migratoires », et à la « Recherche et formation dans le domaine de la migration : réalité et perspectives »,

