INDH : LA VILLE D’EL HAJEB SE DOTE D’UNE NOUVELLE PLATE-FORME DES JEUNES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème phase des programmes de l’Initiative Nationales pour le Développement Humain (INDH) et particulièrement en ce qui concerne l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, la Province d’El Hajeb a organisé Mardi 22 mars 2022 une journée inaugurale de la plateforme Provinciale des Jeunes de la Province.

La cérémonie d’inauguration de ce projet tant attendu par les jeunes de la province d’El Hajeb a été présidé par le Gouverneur de la province Mr Zine El Abidine El Azhar qui a visité à l’occasion les différentes dépendances de la plate-forme en question et les différents ateliers de formation qu’elle assure en prodiguant ses conseils et orientations aussi bien aux jeunes bénéficiaires qu’aux responsables de la gestion et de l’encadrement au niveau de cette plate-forme qui, selon lui, doit être une plate-forme qui traite les demandes des jeunes bénéficiaires, qui assure l’accompagnement et qui joue le rôle d’un Hub qui assure le lien entre ces jeunes et d’autres partenaires qui peuvent contribuer à leur formation aussi et à leur épanouissement.

Dans ce sens, le gouverneur de la province a rappelé aux responsables de cette plate-forme qu’en dehors des programmes de l’INDH assurés par la province, le Gouvernement de SM Le Roi a lancé plusieurs autres projets et autant de programmes dont il faut profiter et dans ce sens a-t-il ajouté, « il est impératif pour que cette plate-forme soit rayonnante au niveau de toute la province ou nous avons tous le devoir et l’obligation d’aller chercher les gens là où ils sont à travers l’organisation de caravanes de sensibilisation ».

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de Division de l’Action Sociale (DAS) Mr Tarik Arzaz, a souligné que cette plate-forme est l’une des nouveautés de la 3ème phase de l’INDH au niveau de la Province d’El Hajeb et notamment de ses programmes visant l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes. Elle a l’obligation de mettre en œuvre trois composantes essentielles que sont ; L’entrepreneuriat des jeunes, l’amélioration de l’économie sociale et solidaire et tous ce qui est d’employabilité et aides aux jeunes à la recherche d’emplois.

Pour Tarik Arzaz, cette nouvelle plate-forme est dotée de plusieurs espaces dédiés à l’écoute, à l’orientation et à la formation des jeunes et dont la gestion et l’encadrement sont assurés par l’association El Hajeb Mobadara soutenue par tous les autres acteurs qui contribuent à la formation et à l’encadrement des Jeunes.

Pour sa part, Mme Badri présidente de l’Association El Hajeb Mobadara, cette dernière avait signé une convention de partenariat avec la commission provinciale de l’INDH pour gérer au niveau de cette plate-forme trois plans d’action à savoir : l’entrepreneuriat sur lequel travaille déjà l’association depuis sa création en 2018, l’employabilité des jeunes qui est un secteur nouveau pour l’association et enfin, l’axe de l’économie sociale et solidaire.

Pour elle, cette plate-forme des jeunes qu’elle considère comme étant un bijou pour les jeunes d’El Hajeb, est un espace où le jeune va trouver tout ce qu’il peut demander pour adhérer au monde du travail soit à travers la recherche du travail via cette plate-forme soit par la création de sa propre entreprise avec le soutien de la plate-forme qui va lui assurer l’écoute, la formation et l’accompagnement.

A noter enfon qu’en marge de cette cérémonie inaugurale de la Plate-forme des Jeunes d’El Hajeb, deux conventions ont été signées par le Gouverneur de la Province président du CPDH d’El Hajeb avec l’association El Hajeb Mobadara, le réseaux Africain pour le développement durable et deux autres porteurs de projets.

La première convention porte sur le soutien d’un projet de création d’un atelier de menuiserie d’aluminium et la seconde pour la création d’une Unité de production et de commercialisation de produits de nettoyage.

Mohammed Drihem