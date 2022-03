L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE ORGANISE LE CONCOURS NATIONAL AUROBAT 2022.

L’Université Al Akhawayn, en partenariat avec le Centre d’Innovation en Technologie d’Information (CITI) et l’Association Tawassol pour le Développement de la Technologie (ATDTEC), ont organisé la deuxième édition d’AUROBAT 2022 le week-end du 19 et 20 mars 2022 à au sein du campus de l’Université.



90 élèves et étudiants des deux sexes venant de différents collèges, Lycées et Université du Royaume et notamment de Casablanca, Rabat, Beni Mellal, Tiznit, Ain Taoujdate, Bengrir, El Hajeb et Ifrane entre autres villes du Maroc, ont pris part à cette phase finale de ce concours national de robotique ; AUROBAT 2022 organisé sous le thème : « Electron Robot » en deux étapes dont la première a été consacrée aux Juniors de l’enseignement secondaire (Collégial et Qualifiant) et la seconde aux Séniors de l’enseignement supérieure.

Dans sa déclaration au Journal, Dr Bouchaib Falah Professeur du Génie du logiciel à la faculté des sciences et de l’ingénierie relevant de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) a tenu de préciser que le but de cette compétition est de vulgariser davantage la robotique pédagogique. Quant au Dr Hassan Darhmaoui Coordonnateur du Centre des technologies d’apprentissage à l’AUI, ex-coordinateur de CITI, il nous a déclaré que cette édition 2022 D’AUROBAT a été précédé par des éliminatoires enregistrant quelques 85 soumissions qui ont permis la sélection de Dix projets au niveau des juniors relevant de l’enseignement secondaire et une demi-douzaine (07) projets au niveau des séniors relevant de l’enseignement supérieur pour la finale d’aujourd’hui.

Pour Dr Darhmaoui, l’objectif de ce concours national c’est d’éduquer et d’encourager les jeunes à participer aux activités des Sciences, technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) puisque la Robotique inclue toutes sciences.

Toujours intéressée par le monde de la technologie et de la robotique, l’élève Yasmine Belafkih de Casablanca s’est déclaré très heureuse de participer à ce concours qui est une très bonne opportunité pour elle afin de développer et concrétiser ses idées. C’était là pour elle, une motivation pour travailler tout au long d’un projet pour le développer de A à Z.

Intéressé pour sa part par la technologie en général et par la robotique en particulier, l’élève Sahmi Zakaria de Casablanca a déclaré qu’AUROBAT est une opportunité parfaite afin de mettre en œuvre toutes ses connaissances et un challenge sur lequel ils ont commencé à travailler depuis déjà un mois pour participer à ce concours qu’ils comptent emporter.

Pour Soufiane Ait Abbou de la ville d’Ifrane fier de participer à ce concours, AUROBAT leur permet de connaitre et de découvrir de nouvelles choses qu’ils ne peuvent pas toujours étudier dans leurs institutions scolaires

A souligner enfin qu’AUROBAT est un concours national de robotique amateur, qui met en avant la robotique pédagogique, il est organisé soit dans le cadre de projet de classe ou dans des clubs de robotique ou scientifiques dans les établissements de l’enseignement secondaires et supérieurs.

Selon les organisateurs, les robots conçus pour ce concours sont autonomes qui doivent être programmé pour accomplir des tâches précises et selon un cahier de charge bien défini.

Pour eux ; AUROBAT encourage les jeunes à s’initier à la robotique en leur offrant une expérience technique et humaine inoubliable. Le concours se veut un évènement annuel incontournable qui cultive les compétences et les valeurs du fair-play, d’esprit d’équipe, de la solidarité, du partage des connaissances, de la créativité, de l’innovation, de la protection de l’environnement et du leadership.

RESULTATS DU CONCOURS AUROBAT 2022

NIVEAU JUNIOR

Prix du Design :

⦁ CTT Tariq Ibn Ziad de Ain Taoujdate

Mohammed Bekhalfi

Hafsa Elalaoui

Hajar Eessaktani

Manal Belhaddaoui

Prix de l’Environnement

⦁ RoboTron de Sefrou

Redouane Chibout

Hajar Benberi

Hajar Serhane

Salma El Bannaj

Prix de l’innovation

⦁ Electron Libre de Ain Taoujdate

El Mahdi Kebziz

Aicha Aabid

Fatima Idrissi

Youssef El Assal

Prix du Jury

⦁ Programmeurs de Senhaja de Sefrou

Mohammed Benrahou

Soumia Merabet

Douaa Aaedjou

Khadija Doughri

Le Grand Prix

⦁ S-Crew de Casablanca

Lahcen Benlafkih

Yasmine Benlafkih

Zakaria Samhi

NIVEAU SENIOR

Prix du Design :

⦁ ARCHI+TECH de l’UM6P de Bengrir

Aymen Abdelhakmi

Youssra Boubagura

Hiba Lakhouirat

Prix de l’Environnement

⦁ Energizers de l’AUI. Ifrane

Abderrahman Elarfaoui

Abdelhadi Marjane

Prix de l’innovation

⦁ EMBATRIQUE de Beni Mellal

Ahmed Chakouri

Abdelkodouss Elfataouy

Prix du Jury

⦁ Robitcore I de Rabat

Tarik Zouga

Hamza Brika

Le Grand Prix

⦁ Crew X de Beni Mellal

Boutayna Kaddiri

Mohamed Abbou

Souad Azza

Mohammed Drihem