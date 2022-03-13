التعليم والمقاربات التشاركية..غريب أمر منطق النفور من القواعد!!‎

الكاتب: منير الحردول

ماذا ستخسر المقاربات التشاركية لو تم تقديم مسودة أولية للنظام الاساسي المرتقب، لنساء ورجال التربية والتكوين، وتم دعوتهم لعقد مجالس تعليمية وتربوية جامعة، في كل المؤسسات التعليمية، بغية ابداء الرأي، وتقديم بعض المقترحات التي تترجم على شكل تقارير مفصلة..

تقارير تجمع وتؤخذ منها عصارة جامعة ومركبة، عصارة اسمها الاتفاق على مقترحات مشتركة ترفع للجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد..فهكذا أرى المقاربة التشاركية..وهكذا يتحقق مبدأ مشاركة الجميع، وهكذا يحس وينخرط الجميع في هدف منشود، هدف اسمه النهوض بالمدرسة العمومية المغربية..

فيا ليت وجدت من يفتح لنا الباب، للمساعدة على ترشيد طريق الصواب، في زمن تحول لعالم شبيه بعالم الغيب، حتى أمست ثقافة نفسي نفسي تسمو على واقعية، عنوانها الواضح أننا في سلة واحدة