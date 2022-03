Dans le cadre de la 21ème édition du Festival d’Astronomie de Marrakech organisée du 28 février au 06 mars 2022 par 3AM avec le concours de l’Institut Français de Marrakech, la Salle Leila Alaoui de ce dernier a été au rendez-vous avec une conférence sur « La Musique des étoiles » animée par Pr Katrien Kohlenberg, astrophysicienne, et enseigna-Chercheuse sur les sons stellaires en Baltique.

Pour cette éminente conférencière, notre univers est plein de sons et dans les profondeurs de l’espace, les étoiles sonnent comme des cloches géantes.

Lors de ce voyage dans l’espace, Katrien Kolenberg a emmené l’assistance vers les étoiles en soulignant que pendant leur vie, beaucoup d’étoiles se mettent à vibrer. On peut observer ces variations dans la luminosité des étoiles et à travers leurs variations de luminosité, les étoiles nous renseignent sur leur fonctionnement interne.

Lors de cette conférence, K. Kolenberg a expliqué cette science moderne qui apporte beaucoup à notre compréhension de l’Univers.

Passionnée à la fois par les sciences et les arts culturels et par la façon dont ces deux, parfois même ensemble, rapprochent les gens pour donner un sens à leur existence, K. Kolenberg est astrophysicienne, enseignante et chercheur sur les sons stellaires. En tant que coordinateur STE(A)M (comme en Science, Technologie, Ingénierie, (Arts), Mathématiques) pour la KU Leuven, elle travaille sur les moyens de rapprocher toutes ces disciplines des (jeunes) gens. Et enfin, en tant qu’artiste, amoureuse des idées et de leur matérialisation – parfois totalement différente de la pensée initiale, mais toujours fascinante., Katrien aime le plus, mélanger différents domaines, disciplines et visions du monde.

Mohammed Drihem