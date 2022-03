L’ASSOCIATION D’ASTRONOMIE DE TIFELT

CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DES FEMMES ET

ORGANISE :

UNE CONFERENCE SUR L’ASTRONOMIE ET LA FEMME

En célébration de la Journée Mondiale des droits des femmes dans la localité de Tifelt et en hommage aux femmes par l’Union Internationale d’Astronomie, l’Association d’Astronomie de Tifelt en collaboration avec la Fondation ATTARIK ont organisé mardi 08 Mars dernier une conférence scientifique 100% féminine animée par Pr Hasnaa Chennaoui Aoudjehane et Mlle Somaya Bennani étudiante.

Lors de cette conférence organisée dans l’Espace de la Résistance et de la Libération de la ville de Tifelt, les deux conférenciers ont saisi l’occasion pour partager leurs savoirs et leurs expériences respectives avec l’assistance tout en envoyant des messages forts aux femmes en général et aux nouvelles générations de femmes montantes les incitant ainsi à persévérer dans la recherche du savoir et de la connaissance notamment scientifique en vue de contribuer au développement.

Pour Professeur Hasnaa Chennaoui qui a donné une conférence sure « l’apport de la femme scientifique marocaine dans le domaine des météorites et de la paléontologie, elle essayé de partager tout un parcours sur une thématique particulière au Maroc tout en essayant d’inspirer les jeunes marocains et jeunes marocaines pour aller vers des parcours scientifiques, croire en leurs capacités et pour avoir confiance en l’avenir. Pour nous avait-elle ajouté, c’est important cet aspect de communication avec les jeunes et les moins jeunes et de découvrir des talents, des potentiels marocains qui progressent dans des universités et des centres de recherches marocains.

De son coté, Somaya Bennani, étudiante à l’école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse qui participé en ligne a cette conférence organisée à Tifelt, elle s’est déclarée très honoré de pouvoir partager avec le publique son parcours académique et scientifique et entre autres, les trois grands programmes qui ont marqué le cours de sa vie et de pouvoir motiver les jeunes femmes à poursuive leurs rêves et d’aller au-delà de ses limite. Ces trois grands programmes avait-il souligné sont : Le programme « Race to space » qui est une compétition organisée par l’Ambassade des états Unis au Maroc, en suite, le programme de « School Lab » organisé par la Coopération Européenne pour le Recherche Nucléaire (CERN) et finalement, la mission analogue spatiale ASCLEPIOS (2) qui est une mission spatiale analogue par et pour des étudiants auquel elle participe en tant qu’astronaute analogue.

A rappeler que Hasnaa Chennaoui est professeur à l’université Hassan II de Casablanca, spécialiste des météorites et des cratères d’impact. Elle est aussi membre du comité international de nomenclature des météorites de la Meteoritical Society.

Hasnaa Chennaoui a introduit la thématique de l’étude des météorites et cratères d’impact au Maroc et elle avait organisé en septembre 2014 le 77ème congrès annuel de la Meteoritical society. Elle a classifié et déclaré toutes les chutes de météorites au Maroc.

Mohammed Drihem