ASTRONOMIE :

LE FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE MARRAKECH

PREND FIN EN APOTHEOSE A OUKAIMEDEN

Tout est bien qui fini bien et la 21ème édition du Festival d’Astronomie de Marrakech organisé du 28 février au 06 mars 2022 par l’Association d’Astronomie de Marrakech a bel et bien pris fin a Oukaimeden ou la cérémonie de Clôture a été organisé samedi 06 mars dernier au Chalet du CAF de l’Oukaimeden avec la tenue d’une conférence scientifique en ligne sous le thème de « Flashs d’impacts et atmosphères planétaires » animée par Dr Marc Delcroix de la société française d’Astronomie et d’Astrophysique (SF2A).

Cette soirée de clôture a été marquée aussi par des Hommages rendus à d’éminents astronomes amateurs à connaitre Dr Hassan Darhmaoui, titulaire d’un doctorat en physique de l’Université d’Alberta, au Canada. Il a rejoint l’Université Al Akhawayn à Ifrane juste après l’obtention de son diplôme en 1997et il est actuellement professeur titulaire à l’école des sciences et de l’ingénierie et coordinateur du centre des technologies d’apprentissage de l’AUI .

M. Darhmaoui est membre de l’Union astronomique internationale (UAI) depuis 2009. Il est membre fondateur et secrétaire général de la Société arabe d’astronomie (ArAS) (depuis 2016). En 2011, Darhmaoui a fondé le premier observatoire amateur robotisé dans la région du Moyen Atlas au Maroc, I ‘Observatoire astronomique d’Al Akhawayn

(AAO) qui sert de plateforme nationale pour les astrophotographe amateurs et les programmes de sensibilisation à l’astronomie au Maroc.

Il a participe activement à un certain nombre d’activités locales nationales liées à l’astronomie et il est le directeur du festival annuel d’astronomie d’lfrane.

Le second astronome amateur qui a été à l’honneur lors de cette soirée d’hommage est Dr Hassan Talibi, Professeur de langue arabe, titulaire d’un doctorat en critique littéraire ancienne, membre du National Outreach Commitee marocain et du National Astronomie Education Coordinator marocain, astronome observateur dans le cadre du projet islamique d’observation des nouvelles lunes au Centre international d’astronomie et chercheur en cadrans solaires et secrétaire général du réseau marocain d’astronomie amateur au Maroc, Ancien membre de Association de Rabat pour I ‘Astronomie et Ambassadeur du Galileo Teacher Training Program (GTTP).

Dans une déclaration au journal, les deux astronomes amateurs qui ont été à l’honneur lors de cette soirée se sont déclaré très satisfait de cet hommage que le 21ème Festival d’Astronomie de Marrakech leur a rendu chose qui, selon eux, inciterait les astronomes amateurs à s’impliquer davantage dans ce que font les astronomes professionnels qu’ils ont tenu a remercier pour les occasions qu’ils offrent aux amateurs afin qu’ils s’impliquent eux aussi dans la recherche.

Par la même occasion, un trophée surpris a été remis à Dr Jabiri Abdelhadi président de l’Association organisatrice en reconnaissance pout les grands efforts déployés pour réussir les activités de l’association en Général et la 21ème édition du Festival d’Astronomie de Marrakech.

Aussi, la cérémonie de clôture de ce festival bien réussi a été marquée par l’organisation d’une nuit d’observation des étoiles et d’une visite guidée à l’Observatoire d’astronomie d’Oukaimeden.

Mohammed Drihem