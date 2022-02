Lancement des séances d’écoute et de consultation pour la co-construction du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

Dans le but d’inaugurer une nouvelle ère de progrès et de modernisation de nature à propulser la qualité et l’efficience de l’écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (ESRI) et à en faire un levier d’accélération de la trajectoire de développement de notre pays, le Ministère annonce le lancement du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030).

De portée stratégique et orienté action, ce Plan tire sa substance des choix prioritaires du Nouveau Modèle de Développement et vise à traduire en actions concrètes les priorités du programme gouvernemental en matière de développement du capital humain et d’insertion du Maroc dans la société du savoir.

Le PACTE ESRI 2030 est axé sur un socle de valeurs fortes, permettant de mobiliser les acteurs et les fédérer autour d’une vision commune partagée. Ces valeurs consacrent la transparence, l’éthique, l’excellence, la résilience par la capacitation, l’équité et l’égalité des chances ainsi que l’ouverture.

Ayant pour finalité première l’édification d’un nouveau modèle de l’université marocaine, ce Plan couvre quatre dimensions structurantes ayant trait à la rénovation pédagogique pleine et entière, à l’édification d’une recherche scientifique au diapason des standards internationaux, à un système de gouvernance alliant transparence et efficience et à la valorisation du rôle des territoires en tant que socle de l’innovation et échelle appropriée de diffusion du progrès économique, social et environnemental.

Trois leviers d’opérationnalisation de ce Plan ont été identifiés et seront examinés en profondeur, à savoir la transformation numérique, l’adaptation du cadre réglementaire et la mobilisation des partenariats et des opportunités de coopération à l’échelle nationale et internationale.

Conscient des enjeux et des défis que soulève ce chantier d’envergure, le Ministère a jugé opportun et nécessaire de s’appuyer sur une approche participative large, seule à même de mobiliser l’intelligence collective et ce, à travers la mise à contribution l’ensemble des acteurs relevant de l’écosystème universitaire et des forces vives à l’échelle régionale, comprenant les collectivités territoriales, les opérateurs économiques et les acteurs du monde associatif.

Les différentes séances d’écoute et de consultation programmées courant février au niveau des universités constituent le point d’entrée des Assises Régionales qui seront organisées à l’échelle des 12 régions du Royaume en mars 2022, en présence de M. Abdellatif MIRAOUI, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

A l’issue de ces Assises Régionales, un rapport de synthèse général restituant les principales recommandations des parties prenantes sera élaboré et présenté lors des Assises Nationales qui constitueront le moment fort pour le lancement effectif du PACTE ESRI 2030.

Afin d’accompagner cette démarche de co-construction, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, a mis en place trois plateformes :

⦁ Un site web informatif pour partager les grandes lignes du PACTE ESRI 2030 : https://pactesri.enssup.gov.ma/ ;

⦁ Une plateforme collaborative, ouverte aux universités, pour faciliter la consolidation des rapports des Workshops et des synthèses régionales ;

⦁ Une plateforme consultative, ouverte aux étudiantes et étudiants, accessible par code Massar, logée au niveau du site web dédié au PACTE.