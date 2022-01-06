مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين : دعم تمويلات المنخرطين

قامت مؤسسة محمد السادس، يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، بتوقيع اتفاقيات شراكة مع ثمان مؤسسات بنكية من أجل إرساء خدمة جديدة تحمل اسم “يسير” وتقترح آليتين للدعم:

تمويل بقيمة 20.000 درهم بسعر فائدة 0%، حيث تتحمل المؤسسة نسبة الفائدة بالكامل؛

تمويل بقيمة 30.000 درهم بسعر فائدة تفضيلي مُدعم بشكل جزئي من طرف المؤسسة.

ستكون هذه الخدمة متاحة لجميع منخرطي المؤسسة، ابتداء من 03 يناير 2022 وذلك لدى البنوك الشريكة التالية: البنك الشعبي، التجاري وفا بنك، بنك افريقيا، البريد بنك، بنك CIH، القرض الفلاحي للمغرب، الشركة العامة (المغرب)، مصرف المغرب.

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