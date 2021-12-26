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أرجوكم احترموا اللغات الدستورية!‎

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الكاتب منير الحردول
الشعب المغربي عليه ان يخاطب بلغاته الدستورية العربية والأمازيغية لا غير…كما أنه من غير المعقول استمرار بعض الإدارات في تبني لغة فرنسا في مراسلاتها وكتاباتها في تعاملها مع المواطنين المغاربة داخل الوطن وفي معاملاتها التي تستند على شعار المصلحة العليا للبلاد..فكما قلنا سابقا فإن الاستمرار في استعمال اللغة غير الدستورية في التعامل مع المواطنين قد يدفع إلى التسيب اللغوي! ويجعل اهل الثقافة والغيرة الوطنية يردون على من لا يحترم اللغات الدستورية، بالرد بلغات كثيرة اسمها الكورية والصينية والروسية والهولندية والألمانية والإيطالية والبرتغالية وغيرها كثير…أرجوكم احترموا الإرادة الشعبية والتزموا بأجرأة اللغات الدستورية على أرض الواقع!

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