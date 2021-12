Lancement d’un nouveau concept de podcasts :L’écologie, c’est pas du luxe !

Communiqué de presse Rabat, le 07 décembre 2021

« L’écologie, c’est pas du luxe ! » – une nouvelle série de podcasts sur l’écologie au Maroc

Dans le cadre de sa composante d’écologie, la Fondation Heinrich Böll Rabat lance aujourd’hui un nouveau concept de podcasts intitulé « L’écologie, c’est pas du luxe ! ».

Il s’agit d’une série en dix (10) épisodes, produite en deux langues (darija et français), qui vise à ouvrir la voie aux débats sur les enjeux écologiques au Maroc. Les autres objectifs de cette nouvelle série sont d’informer, de sensibiliser et de vulgariser les acquis et les problématiques environnementales que connait le pays.

C’est dans ce cadre que les journalistes Jalal Almakhfi et Othman Essakalli ont été chargés par Heinrich Böll Rabat de faire des enquêtes de terrain. Pour mieux comprendre les enjeux liés à l’écologie au Maroc, ils ont rencontré des expert.e.s et des membres de la société civile, et donné la parole à des marocaines et marocains de plusieurs régions du pays.

Chaque épisode présente les problématiques actuelles comme les solutions préconisées par les spécialistes, dans un langage simple et compréhensible. La série de podcast « L’écologie, c’est pas du luxe » traitera différents sujets, tel que :

– La gestion des déchets ;

– L’agriculture ;

– La transition énergétique ;

– Le développement urbain ;

– La place de l’écologie au Maroc.

La série de podcast « L’écologie n’est pas du luxe » sera disponible sur les différentes plateformes de la fondation : Soundcloud, Instagram, Youtube, Facebook.

Aujourd’hui, la Fondation Heinrich Böll Rabat lance le Teaser de cette nouvelle série et elle publiera le premier épisode, en darija et en français, ce vendredi 10 décembre.

Les autres podcasts seront publiés selon une fréquence hebdomadaire avec, chaque vendredi, un nouveau podcast, toujours en deux versions (darija et français).

La Fondation Heinrich Böll (hbs) est une fondation Allemande à but non-lucratif affiliée au parti vert qui a pour mission l’éducation civique et politique. Le bureau de la Fondation à Rabat a ouvert en 2014. Les trois principaux domaines de travail au Maroc sont : l’écologie et la durabilité, la démocratie et la participation politique ainsi que la migration.

Contact presse :

Soufyane Fares