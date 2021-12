LE 22ème FESTIVAL CEDRE UNIVERSEL SE TERMINE EN APOTHEOSE A LA SALLE DES CONFERENCES D’IFRANE

Dimanche 28 novembre dernier, la salle des conférences de la ville d’Ifrane a Abrité la cérémonie de clôture de la 22ème édition du Festival Cèdre Universel organisé du 25 au 28 novembre 2021 pae l’Association Ciné-club Enfance et Jeunesse d’Azrou.

Au terme de cette nouvelle édition 2021, le Jury présidé par le réalisateur palestinien Maher Hachach et composé par l’actrice Fatiha Watili et l’acteur espagnol Luis Fernandez qui a visionné les 18 courts métrages en compétition dont 03 films documentaires a attribué le Grand Prix « Cèdre d’Or » au film Belgo-marocain « Alopsy » réalisé par Mehdi Ayouch, le Prix du Jury au film palestinien « Le revenant du Paradis » réalisé par mohamed Harb, le Prix de la meilleure réalisation au court-métrage Syrien « Les enfants de l’impossible » de son réalisateur Houssam Hammoud et l’attestation de mérite au film omanais « Soltana » réalisé par Khalid Zadjalli.

A noter aussi que le prix du meilleur scénario est revenu au scénariste Mahfoud Abdelkhalek .

A rappeler que lors de cette nouvelle édition placée sous le thème de : « La Voix des Jeunes entre Créativité Artistique et Problème de la Production Cinématographique », un hommage a été rendu à trois acteurs de renommée nationale à connaitre ; Fatima Harandi, Rabie Kati et Hicham Bahloul.

Mohammed Drihem