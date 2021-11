Cérémonie d’Ouverture de la 22ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage d’Ifrane / Azrou.

Jeudi 25 novembre dernier, la salle des conférences de la ville d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 22ème édition du Festival Cèdre Universel du Cours métrage d’Ifrane/Azrou organisé par l’Association Ciné-Club Enfance et Jeunesse d’Azrou.

Après l’allocution d’ouverture de cette nouvelle édition placée sous le thème de : « La Voix des Jeunes entre Créativité Artistique et Problème de la Production Cinématographique » prononcée par Abdelaziz Belghali président de l’Association organisatrice et Directeur du festival, un grand hommage a été rendu à trois acteurs de renommée nationale à connaitre ; Fatima Harandi une pionnière considérée parmi les rares comédiens marocains à avoir excellé dans l’interprétation des rôles complexes, Rabie Kati de grand acteur marocain diplômé de l’Institut Supérieur du Théâtre et de la Promotion Culturelle qui a participé à plusieurs séries télévisées égyptiennes, marocaines et syriennes et qui a également joué dans les films « Abwab Al Jenna » (Les Portes du Paradis), des frères Soheil et Emad Nouri et « Où vas-tu, Moshé » de Hassan Benjelloun et enfin, Hicham Bahloul, ce Champion du Maroc de sambo et de lutte gréco-romaine qui a joué plusieurs fois le rôle principal dans les longs métrages et séries télés, sans oublier sa carrière au théâtre.

La cérémonie d’ouverture de cette 22ème édition du Festival Cèdre Universel dont l’invité d’honneur est Luis Fernandez De Erib a été marquée notamment par la projection de deux films d’ouverture : « sons of the impossible » et « El Bazar de las Munecas parlantes » et par la signature de convention d’échange culturelle entre l’association organisatrice du Festival et l’Alliance Culturelle Palestinienne.

Au programme de cette 22ème édition du Festival Cèdre Universel du Court métrage, des ateliers de formation avec introduction dans le langage audiovisuel, image et écriture des scénarios et préparation d’un film de 10 minutes, projection de 18 courts métrages en compétions pour le cèdre d’Or, projection de films en pleine air à Azrou et Ifrane, exposition d’œuvres d’art plastique des artiste Moumen et Ouabbi et un forum débat ouvert avec les jeunes talents et cinéphiles.

Mohammed Drihem