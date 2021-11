MEKNES :

L’ENSAM Meknès organise la 20ème édition

du Forum Arts et Métiers Entreprises

le 25 novembre 2021

Les élèves-ingénieurs de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) de Meknès organisent la 20ème édition de l’événement phare de l’école qu’est le « Forum Arts et Métiers Entreprises » et ce, le Jeudi 25 Novembre 2021 à l’ENSAM de Meknès sous le thème : » Rôle de l’Ingénieur Arts et Métiers Entrepreneur dans le Nouveau Modèle de Développement du Maroc »

Le slogan de cette édition est « La jeunesse : l’effervescence pour un Maroc fort », insiste sur l’intégration des jeunes dans la dynamique sociétale comme étant une ressource précieuse et un facteur de croissance considérable. Ils sont bien évidemment au cœur de ce nouveau chantier et plusieurs jeunes ont d’ailleurs été associés à son élaboration.

Cet événement dont le thème est un sujet d’actualité qui s’ancre dans la vision continue d’émergence de notre pays, et qui soulève diverses problématiques économiques et sociétales, où l’ingénierie et l’entrepreneuriat sont des piliers et leviers de développement indéniablement importants, accueillera à son habitude les grandes entreprises nationales et multinationales de divers secteurs d’activités variées et des personnalités publiques de renom ainsi que des ministres, directeurs généraux, hauts dirigeants et professeurs pour traiter des thématiques relevant du Nouveau Modèle de Développement ainsi que promouvoir le profil Arts et Métiers fort de son savoir, savoir-faire et savoir-être.

Des Conférences, panels, pleines de possibilités de recrutement, des offres de projets de fin d’études et de stages seront au rendez-vous pour cette édition inédite par son thème et sa conjoncture.

A PROPOS DE L’ENSAM

Sous les Hautes Directives Royales, l’ENSAM de Meknès a ouvert ses portes en septembre 1997. La création d’une école d’ingénieurs de cette envergure s’inscrit dans l’optique de l’ouverture de l’université marocaine sur son environnement socioéconomique ; elle représente également un enjeu stratégique de stimuler le secteur industriel et économique dans le cadre du développement de la région qui l’abrite. Aussi, le choix d’une école de type Arts et Métiers est une nécessité qui non seulement favorise la diversification des moyens et outils de renouvellement du secteur industriel, mais également et surtout une réponse au besoin accrue et à la demande croissante d’ingénieurs hautement qualifiés, dont la formation associe des compétences regroupant le savoir, le savoir-faire et le savoir être.

Organisés autour de deux années de cycle préparatoire intégré, suivies de trois années de cycle ingénieur et de spécialisations, les cursus proposés par l’ENSAM de Meknès, en compétences dures et en Soft Skills, offrent un large panel de possibilités de carrière aux élèves ingénieurs dans le secteur industriel. La formation couvre plusieurs spécialités dont : génie mécanique, génie industriel et productique, génie électromécanique, génie civil, énergies renouvelables, fonderies, dessin industriel, etc.

L’ENSAM-Meknès est bâtie sur 10 hectares et offre un cadre de travail agréable aux élèves-ingénieurs, au corps enseignant et au personnel administratif. En plus d’une superficie considérable de l’espace vert.

Mohammed Drihem