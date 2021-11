L’ASSOCIATION FORET MODELE IFRANE  PROJETE L’AMELIORATION DES PARCOURS D’IGUER AOURAGH DE ZAOUIA IFRANE AU MOYEN ATLAS

Mohammed DRIHEM

L’Association Forêt Modèle d’Ifrane (AFMI) a organisé son atelier de démarrage d’un nouveau projet intitulé : « Caractérisation et réhabilitation des pratiques traditionnelles pour la conservation de la biodiversité dans les parcours d’Iguer Aouragh au Moyen Atlas (APAC Zaouia Ifrane) » et ce, Mercredi 03 novembre 2021 dernier au centre des conférences de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.

Pour Pr Abdelkrim Marzouk Président de l’AFMI, les principaux objectifs de ce projets sont l’amélioration du pâturage et des parcours d’élevage dans la zone de Zouia de Had Oued Ifrane à travers l’ensemencement de l’agdal par des espèces pérennes locales dans les milieux dégradés, facilité les déplacements des troupeaux par la création de points d’eau et la construction d’abreuvoir et aussi la formation des bergers et des nomade de la région et leur regroupement en associations pour mieux adhérer à ces changements climatiques et répondre aux besoins de leurs cheptels sans avoir un impact négatif sur les pelouses .

Dans sa présentation de ce nouveau projet, Mr Lahcen Oukannou, Secrétaire Général de l’AFMI a souligné de prime abord que l’objectif primordial du Projet est la Réhabilitation des pratiques traditionnelles faisables d’une manière concertée et participative avec les communautés locales afin de pouvoir restaurer la biodiversité des zones fortement touchées par le processus de dégradation et de contribuer au bien-être de la population locale dans les parcours d’Iguer Aouragh au Moyen Atlas en général et au niveau de la Zone de Zaouia Ifrane qui se propose d’intégrer le consortium mondial des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC).

Avec ce nouveau projet a-t-il ajouté, l’AFMI souhaite réhabiliter les pratiques traditionnelles de gestion des espaces naturels sont sur une superficie de 660 ha et ce, à travers la concertation avec les usagers pour la réinstauration du système de rotation et d’agdal des pâturages de la Zaouia d’Ifrane, l’aménagement des points d’eau pour faciliter le système de rotation au niveau des parcours d’Iguer Aouragh, la Mise en place du système agdal au niveau d’Iguer Aouragh, l’ensemencement des milieux pauvres de l’agdal par des espèces pérennes locales dans les milieux dégradés, le suivi saisonnier de la biodiversité au niveau de l’agdal et à travers la caractérisation de l’APAC agdal Iguer Aouragh

Aussi, l’AFMI espère améliorer le niveau de vie de la communauté locale notamment pour environ 30 familles et ce, par la Création d’une coopérative pour la valorisation des produits de terroirs (PAM, Lichens, etc), l’achat et la mise en place d’équipement nécessaire pour la coopérative, la Formation des membres de la coopérative dans la gestion et le fonctionnement et par le suivi, l’accompagnement et le reporting de la coopérative.

Enfin, avec ce projet l’AFMI espère bien créer une nouvelle dynamique économique au niveau de la réserve de la biosphère de la cédraie du moyen Atlas duplicable au niveau régional et national et voir la biodiversité au niveau des zones de parcours dégradées restaurée par la réapparition des espèces disparues.

A noter que la problématique à la base de ce projet de « Caractérisation et réhabilitation des pratiques traditionnelles pour la conservation de la biodiversité dans les parcours d’Iguer Aouragh au Moyen Atlas (APAC Zaouia Ifrane) initié par l’AFMI est la dégradation des terrain de parcours manifestée par la disparition des espèces appétables pérennes, le développement d’espèces annuelles et toxiques et la régression de la biodiversité suite à l’abondant des pratiques traditionnelles à savoir la rotation des parcours, l’agdal et la transhumance avec la surexploitation des espèces de plantes aromatiques et médicinales a entrainé la disparition de quelques espèces comme le (pyrèthre) et la raréfaction d’autres espèces (Thym…) dans la zone.

C’est quoi que ces APACs

Les Aires et territoire du patrimoine communautaire (APACs) sont définis par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) comme étant « des écosystèmes naturels ou modifiés, porteurs de valeurs significatives, de biodiversité, de bénéfices écologiques et de valeurs culturelles, historiques, volontairement conservées par les communautés locales par l’intermédiaire du droit coutumier ou autre moyen efficace ».

Pour intégrer le Consortium il faut se démarquer avec Trois caractéristiques importantes qui identifient une APAC à savoir : Avoir une communauté locale qui entretient une relation étroite et profonde avec un site (territoire, aire ou habitat d’une espèce). Cette relation peut être ancrée dans la tradition historique, l’identité sociale et culturelle, pour le bien-être de cette communauté, la communauté d’APAC conçoit et fait appliquer des décisions sur le territoire, l’aire ou l’habitat concerné par le biais d’une institution de gouvernance opérationnelle et enfin, les décisions de gouvernance et les efforts de gestion de la communauté ou du peuple concerné contribuent à la conservation de la nature (écosystèmes, habitats, espèces, etc.), ainsi qu’à leur propre bien-être.