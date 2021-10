PLUS DE 78453 ETUDIANTS (ES) DEJA INSCRITS A L’UNIVERSITE MOULAYS ISMAIL DE MEKNES AU TITRE DE LA SAISON 2021-22

Mohammed Drihem



Alors que les inscriptions et réinscriptions vont bon train encore en ce début d’octobre au niveau de l’université Moulay Ismail (UMI) de Meknès, on relève qu’en date du 08 octobre déjà, 78453 étudiants et étudiantes ont été inscrits à cette dernière, au titre de la rentrée universitaire 2021-2022, répartis sur l’ensemble des filières dans les Facultés et instituts relevant de cet établissement.

Dans un entretien accordé à notre correspondant Régional au Moyen Atlas, le Président de l’Université Moulay Ismail de Meknès, Mr Hassane Sahbi a déclaré qu’à l’instar de toutes les universités marocaines, l’UMI a procédé la l’inscription et à la réinscriptions de ses étudiants sur la base d’une plateforme mise en place depuis la fin du mois de juillet pour permettre aux nouveaux bacheliers de s’inscrire et de donner la filière et l’établissement qu’ils auraient choisi chose qui a permis à l’UMI d’enregistrer ‘une préinscription de pratiquement de 30.000 étudiants dont 40% au niveau de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 25% à la faculté pluridisciplinaire d’Errachidia, 17 à 18% au niveau de la faculté des lettres et des sciences humaines et le reste au niveau de la faculté des sciences.

Pour ce qui est du mode d’enseignement adopté, Pr Hasbi a tenu de préciser qu’à la suite d’une circulaire émanant du ministère de tutelle, on a été autorisé à ouvrir nos établissements universitaires en présentiel dès le 1èr octobre et toutes les dispositions nécessaires ont été prises puisqu’il fallait garder les mesures de prévention sanitaires qui sont indispensable pour qu’on ait cette immunité d’ensemble progressivement.

Sur le plan académique, le Président de l’UMI a annoncé que les nouveautés de cette rentrée universitaire au niveau de cette Université qui a enregistré un taux de vaccination très élevé avoisinant les 91% de la liste des 53000 étudiants envoyée à la direction régionale de la santé, résident dans le renforcement de l’offre de la formation par de nouvelles filières dont une filière pour l’enseignement du préscolaire, une première au niveau de l’UMI et aussi des bachelors dans le cadre d’un nouveau système d’enseignement qu’on peut développer et qui concernent les trois champs disciplinaires à savoir : Le droit arabe, l’économie et le droit en français au niveau de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

Enfin, en matière de projets infrastructurels, Mr Hassane Sahbi a souligné que dans la cadre de sa politique visant une justice sociale en matière d’investissement et de création d’établissements universitaires tout en mettant l’accent sur des établissements universitaires non classiques, le conseil administratif de l’université Moulay Ismail de Meknès a pensé au projet de création de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion à El Hajeb, sachant bien sûr que cette école qui est à sa 3ème promotion est provisoirement implantée à Meknès en attendant la fin des travaux de sa construction à El Hajeb, au projet de construction d’une Ecole Nationale de Management du Sport à Ifrane puisque cette ville est considérée comme un centre sportif par excellence dans la région, à la création d’un Institut National des sciences Appliquées et une faculté de médecine dentaire au niveau de Meknès, au projet de création d’une faculté pluridisciplinaire notamment à Midelt où on enregistre une masse critique de bacheliers (environ 2000 à 2500 par an) qui partent soit à Meknès soit à Errachidia pour poursuivre leurs études universitaires, au projet d’édification d’une Ecole Agro-Biotech (Agro-Alimentaire et technologie) au niveau d’Azrou et enfin, au projet de création d’une faculté de médecine et de médecine dentaire à Errachidia .