التعليم بالتناوت..ضاعت الفرصة بالعناد!!‎

الكاتب منير الحردول

عوض أن يتجه رجال التربية والتكوين بتثمين تجربة التعليم بالتناوب، ويدفعون في اتجاه تجويده ليصل صوتهم لصناع القرار، وذلك من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في المقررات الكمية، وتقليص بعض الدروس، وربما ساعات بعض المواد وإعادة النظر في طريقة الزمن المدرسي، وطرق واشكال التقويم..للأسف اتجهوا لرفض إصلاح كان بإمكانه وضع قطيعة كلية مع الاكتظاظ بعيدا عن الرؤى التي تغفل الإكراهات المادية في توفير موارد بشرية كافية..لذا اقول واكرر تجاوز التلاميذ في القسم 20 تلميذا، خصوصا في السلكين والابتدائي والإعدادي وحتى الثانوي، يؤثر كثيرا على الجودة المنشودة، بل ويساهم في التغاضي عن ترسيخ مزيد من القيم داخل جماعة القسم، قيم نلخصها في الصداقات الحقيقية والتعايش، والأخوة، والتعارف السليم، وهكذا دواليك..للأسف هناك من يهاجم اقتراحاتي لدرجة السب والشتم، رغم أني لم يسبق لي أن قمت بشتم أو سب احد في هذا الفضاء الأزرق!