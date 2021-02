LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE

ET LA WILAYA DE MARRAKECH-SAFI ENSEMBLE POUR LA RELANCE ECONOMIQUE POST-COVID

DANS LA REGION

Mohammed Drihem

Lundi 15 février dernier, la salle des réunions de la Wilaya de Marrakech-Safi a été au rendez-vous avec la cérémonie de signature d’un convention de partenariat entre la Société financière internationale (SFI) représentant du Groupe de la Banque mondiale dans le secteur privé d’une part et la Wilaya de Marrakech-Safi.

Avec cette nouvelle convention, la Société Financière Internationale (IFC) annonce qu’elle renforce son soutien à la régionalisation avancée via un nouveau partenariat avec la Wilaya de la Région Marrakech-Safi et le Centre Régional d’Investissement, qui vise à soutenir la reprise économique dans cette région importante du Maroc.

Dans le cadre de ce partenariat, IFC mettra en œuvre un programme d’assistance technique au profit du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi, dont le rôle, est d’accompagner de bout en bout les entreprises du secteur privé et de promouvoir les investissements dans la région, en mettant en avant ses potentialités, en jouant le rôle de médiateur entre les différents acteurs économiques et en orientant les investisseurs vers les secteurs porteurs d’avenir, contribuant ainsi, à l’amélioration de l’environnement des affaires.

Dans sa déclaration à cette occasion, le Wali de la Région Marrakech Safi et Président du Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement de la Région Mr Karim Kassi Lahlou a souligné que « Plus que jamais nécessaire dans ce contexte difficile, le CRI de Marrakech-Safi a la mission d’accompagner tous les acteurs économiques afin de faciliter leurs investissements, pérenniser leurs activités et participer à donner une nouvelle impulsion économique à la Région de Marrakech Safi. »

Ce projet précise-t-on, mettra un accent particulier sur la promotion de la région en tant que destination privilégiée pour les investissements locaux et étrangers, et sur la réduction des délais de paiement au profit des entreprises dont la trésorerie a été touchée par la pandémie.

Pour Yassine Mseffer, le Directeur Général du Centre Régional d’Investissement de Marrakech Safi « ce partenariat nous assistera dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement, d’incitation de promotion et d’attraction des investissements à l’échelon régional et d’accompagnement global des entreprises, notamment les TPME ».

Aussi, il y’a lieu de rappeler que le processus de décentralisation dans lequel s’est engagé le Maroc depuis quelques années, a renforcé le rôle des entités régionales, ce qui permet une proximité et une amélioration des services rendus aux citoyens et aux acteurs économiques. Cette démarche permet aussi un soutien rapproché au secteur privé local pour la mise en place des projets de développement au profit des citoyens de ces régions.

Le soutien d’IFC à cette démarche de régionalisation du Maroc, comprend trois composantes : le financement et l’assistance technique aux projets d’infrastructures prioritaires, l’appui à la structuration et la mise en œuvre de partenariats public-privé (PPP) efficaces et enfin l’amélioration du climat des affaires. L’an passé, IFC a accordé des financements aux régions de Casablanca-Settat et de Fès-Meknès pour les aider à développer leurs infrastructures prioritaires et faire face à la pandémie de la COVID-19.

Pour sa part, Mr Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique et le Moyen-Orient a déclaré que « le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la relance de l’économie post-COVID…,. Notre partenariat avec la Wilaya de Marrakech-Safi et le Centre Régional d’Investissement, permettra de consolider le climat des affaires au niveau de la région afin de favoriser les conditions d’une relance inclusive, durable et résiliente. » a-t-il ajouté

Ce projet est déployé en partenariat avec le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération Suisse (SECO). IFC est présente au Maroc depuis 1963 et a été à l’origine de nombreux projets innovants pour le développement du secteur privé. Lors de l’année fiscale 2020, clôturée en juin, IFC a engagé plus de 250 millions de dollars d’investissements dans le pays.

Cette cérémonie a été organisée en présence notamment des présidents respectifs du Conseil régional de Marrakech-Safi, du conseil préfectoral de Marrakech, du conseil communal de la ville de Marrakech, du conseil communal d’El Machouar Kasba et le Directeur Général du CRI de Marrakech-Safi.

Mohammed Drihem

À propos d’IFC

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Elle mène des opérations dans plus d’une centaine de pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2020, elle a investi 22 milliards de dollars dans des sociétés privées et dans des institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.

À propos du CRI MS :

Le CRI Marrakech Safi est un établissement public jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est dirigé par un Conseil d’Administration que préside le Wali et dans lequel siègent pratiquement tous les représentants des principales administrations concernées par l’entreprenariat et l’investissement dans la région. Sa mission est de contribuer à la mise en œuvre de la politique de I ‘Etat en matière de développement, d’incitation, de promotion et d’attraction des investissements à l’échelon régional et d’accompagnement global des entreprises, notamment les petites et moyennes et les très petites entreprises.

.