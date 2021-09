Journée mondiale du tourisme : Organisation d’ une Visite guidée de la ville de Safi

Journée mondiale du tourisme :

L’Alliance Safiots du Monde et l’Association

Nationale pour le Développement du tourisme Durable

Organise une Visite guidée de la ville de Safi

Mohammed Drihem

En célébration de la Journée mondiale du tourisme du 27 septembre 2021 initiée cette année par les Nations Unies sous le thème le tourisme pour une croissance globale, l’association Alliance des Safiots du Monde, en collaboration avec l’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable et ses partenaires locaux et nationaux organise une visite pour les membres de ladite association marocaine pour découvrir les sites et monuments de la ville de Safi et sa région touristique les 24, 25 et 26 septembre 202.

Cet événement selon ses organisateurs, fait partie du plan d’action de l’association nationale, visant à développer, promouvoir et à commercialiser le produit touristique durable des diverses destinations touristiques aux niveau local, national et international.

La visite et la découverte du produit touristique durable de Safi, présenté aux professionnels et acteurs du tourisme de l’Association Nationale de Développement du Tourisme Durable, est la première visite de l’Association au niveau national.

A noter à cet effet que l’Association nationale pour le développement du tourisme durable, nouvellement créée, composée d’un réseau de professionnels, acteurs, professeurs et chercheurs universitaires, se donne comme objectif principal le développement du tourisme durable sous toutes ses formes et d’une manière conforme à nos valeurs nationales et culturelles. Elle ambitionne de faire du touristique solidaire responsable et durable du Maroc, un outil de promotion socioéconomique de l’individu et de la communauté.

La stratégie de l’association nationale pour le développement du tourisme durable est axée sur l’approche de la mise en valeur touristique du patrimoine naturel et culturel. Elle œuvre aussi pour la protection et sauvegarde des espaces naturels, afin de restaurer les équilibres entre leurs dimensions environnementales, économiques, sociales et culturelles, et ce dans le respect des principes du Code mondial d’éthique du tourisme.

L’Alliance des Safiots du Monde, partie organisatrice de cette visite avec ses partenaires locaux, a arrêté un programme ambitieux au profit de ses hôtes visant l’organisation de circuits touristiques thématiques durables, qui met en évidence la richesse et la diversité du patrimoine naturel et culturel de la cité de l’Atlantique, Hadirat Al Mouhite, et de sa région, qu’il s’agisse du patrimoine matériel et immatériel, des paysages, des sites et monuments historiques.

Cette visite selon ses organisateurs comprendra également l’organisation de sessions et d’ateliers de travail avec les hôtes comprenant d’éminents professionnels du tourisme durable des diverses régions et destination touristique du Maroc et d’Andalousie, de professeurs et chercheurs et ce, pour étudier les possibilités de développer et de structurer une offre en tourisme durable pour Safi et sa région, et de le promouvoir et le commercialiser au niveau national et international.