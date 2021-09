Communiqué de presse :

Séminaire sous le thème : « Médias & Participation citoyenne des jeunes »

Hôtel Al Akhawayn Oujda – 24 septembre 2021

L’Association de Coopération pour le Développement et la Culture ACODEC organise le 24 septembre 2021 à 09:00 un séminaire sous le thème « Médias & Participation citoyenne des jeunes » et ce dans le cadre du projet « Appui à la Consolidation des Dynamiques de Participation Démocratique au niveau communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socioéconomique au Maroc » en partenariat avec MPDL et OXFAM au Maroc et avec l’appui financier de L’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID).

Ce séminaire, qui se tiendra à l’hôtel Al Akhawayn vise à Sensibiliser et informer les participants-es au rôle que peut jouer les médias dans la participation citoyenne des jeunes et leur implication dans la gestion des affaires locales et susciter un débat sur l’influence des médias sociaux concernant la citoyenneté active des jeunes et sur leur participation aux sphères publiques.

Le séminaire connaîtra la participation de plusieurs acteurs de la société civile au niveau local et régional, Médias locaux, Jeunes membres des EPD des communes cibles du projet (Mestferki, Sidi Boulnouar, Oujda, Naima, Al Angad), Les représentants-es des institutions partenaires (université, collectivités territoriales).

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous inviter à assister et à assurer la couverture médiatique de ce séminaire.

Ce communiqué est une invitation aux journalistes.

Pour plus d’information sur le projet vous pouvez Contacter :

Association ACODEC

M. Rezzouki El Miloud : Le président de l’association

Tél : 06 67 33 23 13

Mme. Benahmed Maroua : La Coordinatrice du projet.

Tél : 06 48 29 58 59