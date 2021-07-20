اعداد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع مطرد ومقلق : (كوفيد-19).. 3631 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وأزيد من 7ر9 مليون شخص تم تلقيحهم بالكامل

الثلاثاء 20 يوليوز، 2021

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3631 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1585 حالة شفاء، خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 11 مليون و 555 ألفا و 970 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و 736 ألف و 641 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 562 ألفا و416 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 534 ألف و814 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 1ر95 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9486 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة، بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (ست حالات)، ومراكش آسفي (أربع حالات)، الدار البيضاء-سطات، ودرعة تافلالت، طنجة- تطوان الحسيمة (حالتان لكل واحدة منها)، وسوس ماسة، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، والداخلة وادي الذهب (حالة واحدة لكل جهة منها).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2026)، وسوس-ماسة (312)، ومراكش-آسفي (291)، والرباط سلا القنيطرة (286)، وطنجة تطوان الحسيمة (253)، ودرعة-تافيلالت (130)، ،وبني ملال-خنيفرة (103)، وفاس-مكناس (97) وكلميم واد نون (46)، والعيون-الساقية الحمراء (41)، والداخلة-وادي الذهب (34)، والشرق (12).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 18 ألفا و 116 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 551 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع:20/07/2021