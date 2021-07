LES FEUX DE FORETS FONT DES RAVAGES A IFRANE ET SEFROU

Les province d’Ifrane et Séfrou ont vécu le week-end du 09-11 juillet 2021 un calvaire sans précédent suite au déclenchement de plusieurs foyers de feux de forets et incendies urbains dont le plus important de tous, est celui qui enflammé, trois jours durant, la forêt de jbel kandar à proximité de Dayt Ifer qui est une forêt de Pin très inflammable dont le territoire est à cheval sur la province d’Ifrane et celle de Séfrou.

Deux canadairs des Forces Royales Air et tous les moyens Humains et matériel de la protection civile et du département des eaux et forets au niveau des deux provinces ont été mobilisés et fortement soutenus par les éléments des Forces auxiliaires et les populations locales pour combattre, ce gigantesque feu de forets qui a ravagé environ 30 hectares de pin d’Alep en domaine forestier et 10 hectare en domaine privé du côté de la province d’Ifrane selon une source officielle alors que du côté de Séfrou le bilan est plus lourd que cela vu les difficultés rencontrés lors des interventions de lutte contre l’incendie avec un terrain très accidenté est difficilement accessible si ce n’est pas inaccessible carrément, la vitesse du vent qui change de direction à tout moment doublés par le manque de visibilité du ciel en ce matin du Dimanche 11 juillet où le combat contre le feu continue encore et ce, à cause d’un temps nuageux qui a cloué au sol les canadairs.

A l’heure où nous acheminant cette dépêche à la rédaction du journal, le combat contre le feu de forêt continue encore au niveau de la province de Séfrou et le PC d’Ifrane est encore aux aguets sur place en prévision à imprévu de redéclenchement du feu.

Selon le Directeur Régional du département des Eaux et forêts de Fès-Boulmane Mr Hajjaji et le Directeur Provinciale de Séfrou du même département Mr Taoutaou, deux incendies ont pris naissance en même temps la journées du Vendredi 9 juillet 2021 dans les forêts respectives de Bni Sohane relevant de la commune d’ighazrane à Ribate Al kheire où les espèces concernées sont essentiellement la thuya et le chêne vert très dense et de jbel kandar dans la commune de laanasar du côté de Séfrou vers Ifrane où les espèces ravagées sont essentiellement le pin d’Alep (planté), le Pin Maritime naturel et le chêne vert.

Selon les même sources, la topographie de la zone et les coups de chergii très fort et de directions variées ont rendu difficile l’action d’intervention des différents partenaires ( en plus des eaux et forêts on note l’engagement des autorités locales, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires et de la population riveraine et des militaires à compter du 10 juillet au niveau de la foret de Bni Sohane) et le bilan provisoire avancé en fin d’après-midi du Dimanche 11 juillet concerne une superficie provisoire incinérée de 450 ha (+ 30 du côté d’Ifrane) de chêne vert, de pin maritime et de pin d’Alep en plus de plusieurs autres espèces forestières secondaire au niveau de la foret de Jbel Kandar (Dayet Ifer) et une superficie provisoire de 350 ha de chêne vert, de pin d’Alep, de Thuya et de genévrier oxycèdre ravagés au niveau la foret de Bni Sohane (Ribat Al Kheir).

Dans l’attente d’un levé topographique de la partie touchée par le feu pour en déduire la superficie exacte et définitive des feux de forêt ayant pris naissance à partir de la route goudronnée passant par les terrains privés avant de regagner la foret de Bni Sohane et celui qui est nait directement à l’intérieur de la forêt de kandar, il y’a lieu de signaler que la ville d’Ifrane a enregistré pour sa part samedi 10 juillet 2021 le déclanchement de deux foyers d’incendie très vite maitrisés heureusement suite à l’intervention des populations et des éléments des Sapeurs-Pompiers, il s’agit d’un feu de foret à l’entrée de la cédraie au niveau du cimentière chrétien et l’incendie enregistré au niveau de l’ancienne bâtisse abandonnée du commandement d’Ifrane de la Gendarmerie Royale et de la colline herbasse qui lui est limitrophe et un troisième feu de forêt dimanche 11 juillet à l’entrée nord-ouest d’Ifrane où l’incendie a ravagé une bonne partie du champs du genêt (genista quadriflora) cette essence forestière secondaire limitrophe en quantité à l’entrée de la Forêt de Jaba d’Ifrane.

Aussi, il y’a lieu de signaler que ce Vendredi 09 juillet incendiaire a été marqué par le déclenchement de deux autres incendies dont le premier à eu lieu dans les proches environs de Douar Ait Tizi dans la collectivité territoriale de Tigrigra et le second à la zaouia de Sidi Abdeslam relevant de la collectivité territoriale de Tizguite.

Mohammed Drihem