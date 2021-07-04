اقليم فكيك ينتظر الكثير من النموذج التنموي ومن وعود المرشحين

ذة. سليمة فراجي

مناطق شاسعة يعيش سكانها على امل اطلاق مبادرات من اجل اقلاع اقتصادي واجتماعي يوفر العيش الكريم للساكنة ويخرجها من الاقصاء والتهميش في افق عدالة مجالية

واذا كان الشيء بالشيء يذكر لا بأس من التذكير بأن المنتخبين الذين حفظوا كراسي باسمائهم ولم يقدموا شيئا للاقليم ان لم نقل الجهة ككل ، ولم يقوموا بأي شيء يذكر ، لا يمكن ان ننتظر منهم نتائج مختلفة رغم الوعود المغرية

المنطقة تتوفر على الشمس الحارقة والرياح والماء وكلها مكونات تدفعنا الى التفكير في الطاقة المتجددة التي قد تكون مجالا صناعيا واعدا

واذا تحقق مشروع مقبرة الطائرات فلربما سيحدث تغييرا وينعش الاقليم

افكار وبرامج ونموذج تنموي تجعل الامل يشع ، ولكن اذا واكبه قائمون على الشأن العام عازفون على الرقص على اشلاء المواطن ومتشبعون بروح الوطنية الصادقة…