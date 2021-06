LE WALI DE LA REGION DE MARRAKECH-SAFI RESERVE UN ACCUEIL PARTICULIER AMINA ZEROUALI POUR SA MEILLEURE PERFORMANCE AU BACCALAURET CETTE ANNEE

Vendredi 25 juin dernier, le Wali de la Région de Marrakech Safi, Gouverneur de la Prefecture de Marrakech a présidé une cérémonie d’accueil en l’honneur de la jeune élèves Amina Zerouali titulaire de la meilleure moyenne nationale aux examens du Baccalauret National dans sa session de Juin 2021.Etaient présents notamment a cette cérémonie les élèves Imane Zerouali, Madak Chaimae et l’élève Belkial Alae tous parmis les 10 Premiers à avoir réaliser une meilleures moyenne au niveau national.

Cette accueil réservé par Mr Karim Kassi Lahlou aux meilleurs bacheliers de la Région de Marrakech-Safi a eu lieu en présence du Directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de la Région de Marrakech-Safi Mr Mohammed Zarrouki, du Président de la fédération Nationale des Associations des parents et tuteurs des élèves et du Présent de la Ligue Régionale des associations des prents et tuteurs d’élèves et des parents des quatre brillants élèves concernés.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali de la Région de Marrakech-Safi qui a tenu à feliciter les quatre jeunes nouveaux bacheliers de leurs performances scolaires, s’est déclarétrés heureux d’accueillir ses excellents élèves qui ont obtenu les quatres premières meilleures moyennes aux examens du baccalauréat au niveau de la Région et occupé les meilleurs places parmis le Top Ten au niveau National représentant ainsi l’excéllence des élèves de cette région et l’intelligeance marocaine en général.

Par la même occasion , Mr Karim Kassi Lahlou a exprimé sa grande satisfaction du fait que l’élève Amina Zerouali ait décroché la plus haute moyenne nationale de 19,53 sur 20 qui vient s’ajouter au palmarés de l’AREF de Marrakech-Safi qui a enregiste déjà deux résultats pareil depuis l’année 2016.

Aussi, le Wali de la région de Marrakech-Safi a saisi cette occasion pour remercier aussi bien les parents (peres et peres) que Mr Moulay Ahmed El Karimi Directeur de l’AREF et tous le staff administratif et pédagogique pour les grands efforts déployer pour pouvoir arriver a ces excéllents résultats très honorables et pour rehausser le niveau de l’enseignement et de l’éducation au niveau de l’esxéllence dans cette Région.

Après avoir remercier à la fin les représentants des autorités locales, securitaire et des autorités sanitaires qui ont mobilisé tous les moyens pour assurer les meilleures conditions au bon déroulements des examens du Baccalaureat, la parole a été donnée au Directeur de l’AREF de Marrakech-Safi qui a tenu a son tour de féliciter l’élève Zerouali pour cette meilleure performance nationale réalisée pour décrocher son Baccalaureat .

Mohammed Drihem