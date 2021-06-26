والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش

يستقبل التلميذة أمينة زروالي، صاحبة أعلى معدل وطني في الإمتحان الوطني لنيل

شهادة البكالوريا ـ دورة يونيو 2021

استقبل السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يومه الجمعة 25 يونيو 2021 التلميذة أمينة زروالي، الحاصلة على أعلى معدل وطني في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في دورها لشهر يونيو 2021 و ذلك بمكتبه ومعها كل من التلميذة إيمان زروالي والتلميذة مذاق شيماء والتلميذ بلكيال علاء، وكلهم ضمن العشر الأوائل وطنيا في نتائج الدورة العادية للإمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، دورة يونيو 2021، وهذه إشارة قوية ودالة على مستوى تميز الجهة على المستوى الوطني.

حضر هذا اللقاء كذلك السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والسيد محمد زروقي، المدير الإقليمي لمراكش، السيد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء للتلامذة بالمغرب والسيد رئيس الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والسيدات والسادة أمهات المحتفى بهم.

بهذه المناسبة التي تحتفي بالتميز وتشجع الاجتهاد والمثابرة، عبر السيد الوالي عن سعادته بهذه المحطة المشرقة، منوها بالنتائج المشرفة التي حققتها الجهة، ومعبرا عن سروره باستقبال التلاميذ المتفوقين الحاصلين على المعدلات الأربعة الأولى على صعيد جهة مراكش آسفي، والمتوجين ضمن العشرة الأوائل وطنيا، في امتحانات البكالوريا لسنة 2021، والذين يمثلون بحق، النبوغ المغربي والتميز الذي يتصف به أبناء هذه الجهة. مؤكدا عن افتخاره بكون أعلى معدل على المستوى الوطني قد حازت عليه التلميذة أمينة زروالي، الحاضرة اليوم والحاصلة على معدل 19.53، وهي بالمناسبة، ثالث مرة مند سنة 2016، يحتل فيها تلميذ أو تلميذة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، أعلى مرتبة في نتائج امتحانات البكالوريا على المستوى الوطني، مما يعتبر إنجازا كبيرا يحق لنا أن نفتخر ونعتز به جميعا.

وبنفس المناسبة كذلك توجه السيد الوالي بالشكر الجزيل لأمهات وآباء وأولياء أمور جميع التلاميذ، على تضحياتهم الجسام وحسن تربية أبنائهم وما وفروه لهم من أسباب ودعامات للنجاح والتميز.

كما خص بالشكر السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والسادة المديرين الإقليميين والسادة رؤساء الأقسام والمصالح وكل الأطر الإدارية والتربوية وجميع الأستاذات والأساتذة وكل الفاعلين التربويين على المجهودات الجبارة التي يقومون بها لصالح الشأن التعليمي بالجهة، وبالأخص خلال الموسم الدراسي المنصرم والموسم الدراسي الحالي وذلك بالنظر لظروف الجائحة.

كما أغتنم هذه الفرصة للإشادة بمجهودات السلطات المحلية والأمنية والصحية والتي وفرت كل الظروف لكي تمر امتحانات البكالوريا في أجواء طبعها الأمن والسلامة الصحية. وختم السيد الوالي كلمته بتمنياته بالتوفيق للجميع، لما فيه خير لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي تناوله للكلمة خلال هذه المناسبة، جدد السيد مدير الأكاديمية تهنئته للتلميذة الحاصلة على أعلى معدل وطني وللتلميذتين والتلميذ المصنفين ضمن العشر الأوائل وطنيا، ولأسرهم. كما نوه بأسرة التربية والتكوين وبكل الفاعلين والداعمين وفعاليات المجتمع المدني وشركاء المنظومة التربوية. وختم كلمته بتقديم شكرخاص للسيد والي الجهة، على هذا الاستقبال ذي الرمزية القوية التي تؤكد دعمه اللامشروط لقطاع التربية والتكوين بالجهة ومساندته المنتظمة للمنظومة التربوية.

محمد الدريهم